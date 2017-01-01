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Çocukların hayalleri Hilton ile gerçekleşti



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Double Tree Bay Hilton Van Oteli, Van Çocuk Evlerinde kalanların hayallerini gerçekleştirdi.

Van'ın beş yıldızlı otellerinden Double Tree Bay Hilton Van Oteli, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Van Çocuk Evlerinde kalan 12 çocuğun hayallerini gerçekleştirdi. Otelde düzenlenen hediye dağıtım töreninde bir konuşma yapan Double Tree Bay Hilton Van Oteli Genel Müdürü İrem Tinli Angün, çocuk evlerinde kalan çocukların daha önce hayallerini bir kağıda yazdığını ve o kağıdı bir zarfın içerisinde kendilerine sunduklarını belirtti. Double Tree Bay Hilton Van Oteli olarak çocukların hayallerine sessiz kalamayacaklarını ifade eden Angün, "Çocuklarımızın ufak da olsa hayallerini gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Biz de olması gerekeni yaptık ve çocuklarımızı bugün hayallerine kavuşturduk. Onların gözlerindeki o heyecanı, o mutluluğu görmek, yürütülen projede Hilton ailesi olarak yer almak bizleri de çok mutlu etti. Dünyanın en güzel varlıkları çocuklarımız için her zaman Hilton ailesi olarak yanlarında olacağımızı ve heyecanlarını paylaşacağımızı belirtmek istiyor, bu anlamlı projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik ise, bu tür organizasyonların çocukların gelişiminde önemli bir etken olduğunu belirterek, Double Tree Bay Hilton Van Oteli Genel Müdürü İrem Tinli Angün ve otel çalışanlarına teşekkür etti.

Çocuk Evleri Müdürü Yıldız Tekin de, çocukların hayallerini gerçekleştirdikleri için Double Tree Bay Hilton Van Oteli yetkili ve çalışanlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çocuklara bisiklet başta olmak üzere çeşitli hediyelerin dağıtıldığı program, ikramlarla sona erdi.

(ATL-MSA-Y)



16.05.2017 16:00:08 TSI

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