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Yenifakılı-Kozaklı Siyasileri ve STK Temsilcileri Kayseri Şeker'de

16 Mayıs 2017 Salı, 16:00
Yenifakılı-Kozaklı Siyasileri ve STK Temsilcileri Kayseri Şeker'de
Yenifakılı-Kozaklı Siyasileri ve STK Temsilcileri Kayseri Şeker'de

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Yenifakılı-Kozaklı Bölgesinin Siyasileri ve Ziraat Odaları, Esnaf Odaları STK Temsilcileri, köy muhtarları Kayseri Şekerde oluşan istikrar ortamının devam etmesini arzu ettiklerini belirterek mevcut yönetime teşekkür ziyaretinde bulundular.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay: "Yenifakılı bölgemizden muhtarlarımız ve çok değerli çiftçilerimiz, İl Genel Mec. Üyemiz, Ziraat Odası Başkanımız hep birlikte sağ olsun ziyaretimize teşrif ettiler öncelikle hem hoş geldiniz diyorum hem de çok teşekkür ediyorum. Genel Kurul öncesi sağ olsunlar destek ziyareti yapma ihtiyacı duymuşlar bizim için oldukça güzel jest oldu. Biz bu çiftçilerimizin güvenine itimadına layık olmak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Şimdiye kadar bunu en üst seviyede başarmaya çalıştık. Bundan sonrada inşallah onlardan aldığımız destekle düşüncelerimizi gerçekleştirmek için yine gayret göstereceğiz.
Marifet iltifata tabidir. Bunu da bilen insanlar Allah razı olsun yapmış olduğu hizmetlerin bir teşekkürü olarak buraya zahmet ediyorlar. Biz de onlardan aldığımız bu enerji ile daha çok iş başaracağız. Genel kurul inşallah güzellikle ağız tadıyla gerçekleşir. Genel Kurulda çiftçinin gücünün ortaya konması birlik ve bütünlüğün ortaya konması lazım önemli olan budur. Buraya kadar zahmet edip geldikleri içi ve bu anlayışta oldukları için çok teşekkür ederim" diye konuştu.
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turan Özer ise, "Yenifakılı'dan, Kozaklıdan ve sivil toplum kuruluşlarından gelen bütün misafirlerimizin desteklerinden dolayı bizde memnun oluyoruz. Biz de çiftçi olarak biriz ve beraberiz. Cenab-ı Allah'tan bu genel kurulu kazasız belasız geçirmeyi niyaz ediyorum. Biz de başkanımın yanındayız her zaman destekliyoruz" dedi.
AKP il Genel Meclis Üyesi Cevdet Aslan da, "Biz aynı zamanda çiftçiyiz ve siyasetçiyiz Türkiye'deki istikrar gibi Kayseri Şekerdeki istikrarı Hüseyin Akay'la yakaladığından dolayı Yenifakılı çiftçileri olarak biz kazancımızı Hüseyin Akay'la elde ettik kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
CHP İl Genel Meclis Üyesi Ramazan Arslan ise, "Bu bir çiftçi girişimidir. Hüseyin Akay Başkanım buraya geldi geleli bazı sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Ama 6 yıldır aşağı yukarı borçların da ödendiğini duyduk. Başkan şunu söyledi karşında rakip olsa da olmasa da rehavete kapılmaması gerekir. Belli bir proje vardır bu projede ileriye götürür. Biz doğru dürüst çalışanın kazananın ve kazandıranın yanındayız başarılar dilerim" ifadesinde bulundu.
Ziraat Odası Başkanı Ender Taflıoğlu, "Genel Kurul öncesi Başkanımıza destek için buradayız. Başkanımız doğru, dürüst çalışkan bir başkan olarak tanıyoruz takip ediyoruz. O yüzden desteğimizi vermek için buradayız" dedi.
Yenifakılı Esnaf Kefaret Koop. Başkanı Bülent Yüce, "Yenifakılı'da 500 e yakın ortağımız var. Devamlı ortaklarla bir arada olduğumuz için şuanda sayın Akay'a muazzam sevgi saygı duyuyoruz. Ortaklarımız Akay'a güvendiği için onun yanında oldukları için bizde Sayın Akay'a şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Genel kurulda üzerimize ne düşerse yanındayız" dedi.
Yiğitler Köy muhtarı Yenifakılı Hamdi Okur da, "Her zaman başkanımızın yanındayız. İstikrarın yanındayız. her zaman destekçisiyiz." diye konuştu.
(AÖ-Y)

16.05.2017 16:00:34 TSI
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