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Bilecik, Güney Afrikalı misafirlerini ağırladı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Şeyh Edebali Türbesi hafta içi ve hafta sonu binlerce konuğunu ağırlamaya devam ediyor.

Hafta içi ve hafta sonu binlerce konuğu ağırlayan Bilecik, bu kez Güney Afrika ülkesi Sudan'daki 10 üniversitedeki akademisyen ve öğrencilerden oluşan 18 kişilik heyeti ağırladı. Şeyh Edebali Türbesinde dua eden heyet daha sonra Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezerek, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Gösteri Salonu'nda, Bilecik Fethi belgeselini izledi.

İzlenilen belgeselin ardından Bilecik Belediyesi Görevlisi Arkeolog Ertuğrul Gündüz ve Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Alan Sorumlusu Engin Beyce tarafından gelen misafirlere Bilecik'in tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi verildi.

(CKT-KÇ)



16.05.2017 16:02:07 TSI

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