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Hayırsever iş adamı Mustafa Eminoğlu'ndan Melikgazi Belediyesi'ne ziyaret



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Doğduğu topraklarla ödeşen ve şehrimizde birçok eser yaptıran Hayırsever işadamı Mustafa Eminoğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek, şehrin hayırsever çalışma ve yatırımları hakkında bilgi alış verişinde bulundular.

Hayırsever Mustafa Eminoğlu'nun ziyaretine Seyit Saçcıoğlu ve ile yaptırmış olduğu Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Hacı Kaya'da eşlik etti.

İstanbul ilinde ikametgah ettiğini ancak her yıl birkaç kez Kayseri'ye geldiğini ifade eden Mustafa Eminoğlu "Melikgazi Belediye yatırım ve çalışmalarını takip ediyoruz. Eğitim, spor, kültür, sanat ve tarihi eserlerin aslına uygun olarak onarılmasını özellikle takdir ediyoruz. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç Kayserimiz için her türlü fedakarlığı yapıyor, çalışıyor. Eğitim alanında yapılan yatırımlara benim yaptırmış olduğum Anadolu lisesini de dahil etmesi ve öğrenci ve öğretmenlerimiz için güzel hizmetler yapmasından dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Hayırsever Mustafa Eminoğlu ile Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Hacı Kaya'nın ziyaretlerinden son derece mutlu olduklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu tür teşekkür ziyaretlerin çalışmalara ve çalışanlara şevk kazandırdığını söyledi.

(AÖ-Y)



16.05.2017 16:02:16 TSI

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