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Dinar Belediyesi'nden "Engelliler Haftası" etkinliği

16 Mayıs 2017 Salı, 16:02
Dinar Belediyesi'nden "Engelliler Haftası" etkinliği
Dinar Belediyesi'nden "Engelliler Haftası" etkinliği

(Fotoğraflı)

Çağrı Kaya
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Dinar Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle "geleneksel pilav günü" etkinliği gerçekleştirildi.
Dinar Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliği ile gerçekleştirilen programa Derneğin kurucusu ve fahri üyesi Belediye Başkanı Saffet Acar, Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Hakan Uyan, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Acar, Dernek Başkanı Seydi Özkurt, Belediye Bayanlar Meclisi Başkanı Günsel Acar ve dernek üyeleri ile aileleri katıldı. Etkinliğinde açılışında konuşan Başkan Acar, engellilere hayatın her alanında destek vermek için çaba gösterdiklerini ifade ederek, "Dinarımızın farklı bölgelerinden gelerek davetimize icabet ettiğiniz için her birinize gönülden teşekkür ederim. Birleşmiş Milletler öncülüğünde 156 ülkede 10-16 Mayıs haftası tüm dünya ülkeleri ile kutlanılan özel bir haftadır. Sizler engelleri aşmanın bir inanç meselesi olduğunu, başarının anahtarının öncelikle kişinin buna inanması olduğunun birer ispatısınız. Hayata küsmeyen mücadeleye devam eden ve yaşamınızdan zevk alan kimselersiniz, sizlerin azim ve kararlılığı bizlere örnek olup ilham verdiğini belirtmek istiyorum. Şüphesiz engelli kardeşlerimizin meselelerini, sıkıntılarını hatırlamak, başarılarının farkına varmak sadece 1 haftanın sınırlarına hapis edilmeyecek kadar önemlidir. Bununla birlikte bakanlıklar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılması için ciddi çalışmalar yapmakta ve farkındalık oluşturmaktadırlar. Bizde Dinar Belediyesi olarak üzerimize düşen görevlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Kadere inan biri olarak yarın başımıza ne gelebileceğini bilemediğimiz bu fani dünyada hepimiz birer engelli adayıyız. Dinar Belediyesi tüm birimleri ve personeli ile sizlerin her zaman emrindedir" dedi.
Yapılan yemek ikramı sonrasında şiir, kompozisyon ve resim dallarında birinci, ikinci ve üçüncülere Başkan Acar, Başkan Yardımcısı Şimşek ve protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.
Program sonrasında ise Abdülkadir Dursun öğrencimizden müzik dinletisi yapıldı.
(ÇK-GC-

16.05.2017 16:02:59 TSI
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