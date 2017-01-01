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Vali şahin: "2019 yılında tekli eğitime geçeceğiz"

- Samsun Valisi İbrahim Şahin:

- "Eğitim sezonunun sonunun yaklaştığı bu günlerde mutlaka okul gezileri olacak. Ama bu gezilerin mutlaka lisans sahibi arkadaşlarla ve şirketlerle yapılması gerekiyor"

- "2019 yılında Samsun'da tekli eğitime geçeceğiz. Tekli eğitime geçmek için en az 30-40 okula ihtiyacımız var. Bunu başardığımız zaman Türkiye'de tekli eğitime geçmiş tek il Samsun olacaktır"



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Valisi İbrahim Şahin, "2019 yılında Samsun'da tekli eğitime geçeceğiz. Tekli eğitime geçmek için en az 30-40 okula ihtiyacımız var. Bunu başardığımız zaman Türkiye'de tekli eğitime geçmiş tek il Samsun olacaktır" dedi.

Vali İbrahim Şahin, Fahrettin Ulusoy İlkokulu/Ortaokulu öğrencilerinin görsel sanatlar ve teknoloji tasarım dersleri ile diğer tüm derslerde hazırlamış oldukları yılsonu sergisine ve Samsun Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığının katkılarıyla oluşturulan Bilgi Teknolojileri sınıfının açılış törenine katıldı.

Programa katılmak üzere Fahrettin Ulusoy İlkokulu/Ortaokuluna gelen Vali Şahin'i burada İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, okul müdürü Mehmet Altunışık, öğretmenler ve öğrenciler çiçekle karşıladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından okulun yapılmasında emeği ve katkısı bulunan eğitim gönüllüsü ve iş adamı Fahrettin Ulusoy, bir teşekkür konuşması yaptı.



"Okul gezileri mutlaka lisans sahibi şirketlerle yapılmalı"

"Sizlerle beraber olmak bizlere gençlik iksiri veriyor" diyen Vali İbrahim Şahin, "Anneler Günü öncesi Muğla'da meydana gelen elim bir trafik kazasında birçok anneyi kaybettik. Anneler Günü'nde gülmesi gereken anneler bu günlerinde ağladılar. Eğitim sezonunun sonunun yaklaştığı bu günlerde mutlaka okul gezileri olacak. Ama bu gezilerin mutlaka lisans sahibi arkadaşlarla ve şirketlerle yapılması gerekiyor. Ben uygun ortam olsun, olmasın sürekli trafik kurallarıyla ilgili olarak vurgu yapıyorum" dedi.

Çocukların mutlaka trafikle ilgili eğitilmesi gerektiğini belirten Vali Şahin, "Çünkü her birimiz dünden daha fazla yollardayız, sokaklardayız. Yollarda olacağız, sokaklarda olacağız. Öğrenci kardeşlerimiz seyahat ederken mutlak suretle kurallara uymayan anne-babalarını ve şoförleri uygun dille uyarmalılar. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığımızın katkılarıyla bu okulumuza 25 adet bilgisayar hediye edilerek, okulumuzda bir bilgi teknolojileri sınıfı oluşturuldu. Bugün bu sınıfımızın da açılışını gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Vali Şahin şöyle konuştu: "Biz önümüze bir hedef koyarak 2019 yılında Samsun'da ikili eğitimi bitirip tekli eğitime geçeceğiz. Tekli eğitime geçmek için en az 30-40 okula ihtiyacımız var. Bunu sağlayalım. Bunu başardığımız zaman Türkiye'de tekli eğitime geçmiş tek il Samsun olacaktır ve Samsun bu konuda örnek bir il olacaktır."

Konuşmaların ardından Fahrettin Ulusoy İlkokulu/Ortaokulu halk oyunları ekibi bir gösteri yaptı.

Daha sonra Vali İbrahim Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ve diğer protokol üyeleri tarafından; Fahrettin Ulusoy İlkokulu/Ortaokulu öğrencilerince görsel sanatlar ve teknoloji tasarım dersleri ile diğer tüm derslerde hazırlamış oldukları yılsonu sergisi ve Samsun Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığının katkılarıyla oluşturulan Bilgi Teknolojileri sınıfının açılışı gerçekleştirildi.

(SAM-SLH-Y)



16.05.2017 16:03:13 TSI

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