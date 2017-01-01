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Vatan Mahallesi'nde planlı yapılar yükselecek



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BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi'nin Vatan Mahallesi'nde hayata geçirmeye hazırlandığı kentsel dönüşüm projeleriyle bölge modern bir görünüme sahip olacak.

Yıldırım Belediyesi, dönüşüm hamlelerinde birisini de Vatan Mahallesi'nde gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İhale sürecinin tamamlandığı, imar plan taslakları ve avam proje çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Plansız yapılaşmaların yerini modern binalar alacak. 175 bin 600 metrekarelik 1. etap ve 178 bin metrekarelik 2. etap uygulamaları tamamlandığında mevcut 890 binanın yerinde depreme dayanaklı, güvenli konutlar yapılacak.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "İlçemizin yüzde 33'ünü kapsayan dönüşüm projesinde diğer bölgelerimizde olduğu gibi bu bölgede de modern şehirleşme uygulamalarını ve planlama yöntemlerini uyguluyoruz. Projemiz 175 bin 600 metrekare 1. etap ve 178 bin metrekare 2. etap alanda uygulanarak şu anda o bölgede yaşayan 3 bin 382 vatandaşımızın günümüz şartlarına uygun modern ve güvenli binalarda yaşamalarını sağlayacağız" dedi.

(MŞ)



16.05.2017 16:05:20 TSI

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