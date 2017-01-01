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Aşkale'de anlamlı kermes

16 Mayıs 2017 Salı, 16:05
Aşkale'de anlamlı kermes
Aşkale'de anlamlı kermes

(Fotoğraflı)

Celal Dilsiz
ERZURUM (İHA) - Aşkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Şehit, Gazi ve Yetim Çocukları Sevindirelim" adlı kermes düzenlendi.
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan hazırlanan giyimden gıdaya, el işlerinden bin bir özenle hazırlanmış malzemeler kermeste sergilendi.
Aşkale İMKB Lisesi bahçesinde düzenlenen Kermese İlçe Belediye Başkanı Şenol Polat , Jandarma Komutanı M.Deniz Işılar, İlçe Emniyet Müdürü Ertürk Mutlu, Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, öğrenci ve vatandaşlar katılım sağladı.
Kermes açılışında kurdele kesimi sonrası stantlar gezildi yapılan ikramlara eşlik edildi. Kermeste protokol de alışveriş yaptı.
Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem yaptığı açıklamada, "Burada hazırlanan tüm stantların bin bir emekler sonucu meydana geldi. Gün boyu devam eden satışlardan elde edilecek miktarın toplanarak eşit paylarla ilçemizde bulunan Şehit, Gazi ve Yetim çocukların ailelerine verilecek" dedi. Erdem, "Bu amaçla katılıma katkıda bulunan başta meslektaşlarıma ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz kermesimizi geleneksel olarak her yıl tekrarlayarak hem hedeflenen kitleye katkı da bulunacağız hem de öğrencilerimize bilinç ve sorumluluk verme ödevimizi yerine getirmiş olacağız" diye konuştu.
Kermeste sergilenen birbirinden güzel ürünler ve yiyecekler anında tüketildi. Gün boyu devam edecek olan kermese ilçe halkıda yoğun ilgi gösterdi.
(CD-AT-Y)

16.05.2017 16:05:37 TSI
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