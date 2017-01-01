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Gençlerle yaşlılar birlikte eğlendi



(Fotoğraflı)



Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesinde okuyan bir grup öğrenci Manisa Huzurevi Vakfı'nda kalan bireylere egzersiz yaptırıp, moral ve motivasyonlarını yükseltti. Özellikle 'File ile Balon Tenisi' ismi verilen oyun huzurevi sakinlerine keyif dolu anlar yaşattı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği'nin 10 stajyer öğrencisi 'Yaşlılarda Egzersiz' temalı sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Yaşlı bireylerin eğlenerek hareket etmelerinin hedeflendiği proje kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Rekreasyon Topluluğu ile çalışan öğrenciler, Manisa Huzurevi Vakfı'nda kalan bireylere egzersiz yaptırıp, moral ve motivasyonlarını yükseltti.

Manisa Huzurevi Vakfı'nda kalan yaşlılarla üniversite öğrencilerinin tanışmasıyla başlayan etkinlikte üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli oyunlar oynandı. Manisaspor Yöneticileri ve futbolcularının da katıldığı etkinlikte özellikle 'File ile Balon Tenisi' ismi verilen oyun huzurevi sakinlerine keyif dolu anlar yaşattı.

Etkinlik sonunda Huzurevi sakinleri öğrencilere teşekkür ederek çok mutlu olduklarını ifade ederken, Huzurevi Vakfı Müdürü Ayşe Çoban da etkinlik sonunda memnuniyetlerini dile getirdi ve öğrencilerden bu tür etkinliklerin devamını getirmelerini istedi.

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Dilek Özmen ise kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yaparak farklı etkinliklerle de huzurevi sakinleri ile bir araya gelmeyi sürdüreceklerini dile getirerek etkinliğe katkı sağlayan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine teşekkür etti. Öğrenciler ise gerçekleşen sosyal sorumluk projesi içinde yer almaktan mutlu olduklarını belirterek "Etkinlik sonundaki gülücükler görülmeye değerdi, tüm yorgunluğumuzu aldı" ifadesini kullandı.

Etkinliğe Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları Doç. Dr. Dilek Özmen, Yrd. Doç. Dr. Aynur Çetinkaya, Araştırma Görevlileri Damla Şahin Büyük, Ali Tayhan, Fatma Uyar katıldı. Ayrıca aynı gün yaşlıları ziyarete gelen Manisaspor teknik heyeti ve futbolcular da etkinlikte yer aldı.

(SC-Y)



16.05.2017 16:05:53 TSI

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