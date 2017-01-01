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Hacı adaylarına Kabe maketli eğitim semineri



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Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat İl Müftülüğü tarafından, bu yıl hac için kutsal topraklara gidecek vatandaşlara Kabe maketi etrafında uygulamalı eğitim yaptırılarak hac ibadetleri hakkında bilgi verildi.

Yozgat Bilal Şahin Külliyesinde İl Müftülüğü tarafından düzenlenen uygulamalı eğitime, bu yıl hacca gidecek olan kadın ve erkek hacı adayları katıldı. Hacı adaylarına ilk olarak Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik tarafından kutsal topraklarda neler yapacakları hakkında bilgi verildi. Daha sonra uygulamalı eğitim seminerinde hacı adaylarına ihramın nasıl giyileceği, tavaf, hac farizası esnasında uymaları gereken kurallar, kılık kıyafet kurallarından yolculuğa kadar uyulması gereken kurallar hakkında uygulamalı olarak çeşitli bilgiler verildi.

Uygulamalı eğitimde hacı adaylarına hac esnası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdür Vekili Şahin Çarkçı,"Hac yolcularımıza 15-16-17 Mayıs tarihlerinde şirket, diyanet ayrımı yapmadan tamamını davet ederek özellikle uygulama eğitime tabi ederek bir eğitim gerçekleştirdik. Bu başkanlığımızın üzerinde durduğu ve istediği bir program. Tüm hacılarımız gelemese de hasta olanlar veya herhangi bir sıkıntıları olanlar varsa bizlere bildiriyorlar onlara da özel eğitim açabiliyoruz. 3 gün boyunca devam eden eğitimlerde müftü, müftü yardımcılarımız ve şube müdürlerimiz görev aldılar. Programlarda hac öncesi, hac esnası ve sonrasında yapılması gereken ibadetlerle ilgili genel detaylar veriliyor. Bu yıl gidecek hacı sayısı Diyanet Başkanlığından 410 hacımız var. Şirketten de 255 hacımız var. Toplam 665 hacımız gidecek ve bunun 50'si şehit ve gazi yakınları" dedi.

8 sene sonra kura da isminin çıktığını söyleyen 67 yaşındaki Ömer Nazlıgül ise,"8 sene bekledim. Bu sene çıktı, çok heyecanlıyım. Umutlu gidiyorum. Allah cemil cümleye nasip eylesin. Birlikte eğitimde yaptığımız tavaflardan da memnunuz. Uygulamalı eğitim gördük. Hocamızdan da Allah razı olsun bize gerekli dersleri verdi. Biz de hazırlanmış oluyoruz" diye konuştu.

74 yaşındaki hacı adayı Mustafa Ulutürk de,"Hocamızdan çok memnunuz. 7 sene bekledim. 7 seneden sonra Allah nasip etti ve oraya gidip görevlerimizi yapıp döneceğiz. Eğitimi iyi buldum sağ olsun hocalarımız eğitimimizi yaptırdı. Çok şükür Allah'a duyguluyum, heyecanlıyım" şeklinde konuştu.



(BMG-UY-Y)



16.05.2017 16:06:10 TSI

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