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Başkan Kocamaz: "Mersin geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan çok kadim bir şehirdir"

- Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Avni Spahiu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı makamında ziyaret etti



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MERSİN (İHA) - Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Avni Spahiu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Kocamaz, Mersin'in coğrafi, tarihi, ticari ve kültürel değerlerini ziyaretçilere anlattı. Mersin'in genel yapısı konusunda da misafirlere bilgi veren Kocamaz, "Mersin geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan çok kadim bir şehir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Dinlerin, dillerin ve medeniyetlerin buluşma noktası. Şu anda Adana ile Antalya arasında bulunan Akdeniz'in en uzun sahiline sahip bir şehir ve 321 km sahilimiz var. Denizi, güneşi olması nedeniyle turizm önemli bir yer işgal ediyor. Ama buna rağmen bakir alanlarımız çok. Şu anda 8 tane yatırım bekleyen ilan edilmiş turizm bölgemiz var. Sıcak iklim kuşağında olmasından dolayı da çok verimli topraklara sahip" dedi.

Yapım aşamasında olan Çukurova Havaalanı'nın Tarsus sınırları içerisinde yer alacağını ve Türkiye'nin ikinci büyük havaalanı tesisi olacağını vurgulayan Kocamaz, "Tarım ekonomide çok önemli bir yer tutuyor. Bunun yanında limanımız Türkiye'nin işlem bakımından en büyük limanı. Şu anda Mersin genel bütçeye katkı anlamında, vergi ödeme anlamında Türkiye'de altıncı il. Tarih boyunca da hep önemli kişileri bağrında taşımış bir şehir. Tarsus, St. Paul'un doğduğu yer. Yine Danyal Peygamber'in mezarı var Tarsus'ta. Ayrıca Kuran'da sözü edilen Eshab-ı Kehf Mağarası da Tarsus'ta. Aynı zamanda Mersin ve ilçelerinde gerek narenciye, gerek sebze ve diğer meyveler konusunda kendine özgü ürünler yetiştiriliyor" diye konuştu.

20 yıl Tarsus'ta, 30 Mart 2014 tarihinden itibaren de Mersin'de Belediye Başkanlığı yaptığını dile getiren Kocamaz, "Mersin'deki görevimiz yeni yasa ile birlikte ilin tamamını kapsıyor. Böyle olunca da Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma da çok büyük önem veriyoruz. Mesela 30 Mart'a kadar böyle bir görev yoktu ama biz göreve geldiğimiz andan itibaren üreticilere de her konuda destek veriyoruz" şeklinde konuştu.

Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Avni Spahiu ise kendilerini makamında kabul ettiği için Kocamaz'a teşekkür ederek, "Mersin'i önceden çok duymuşluğum vardı ama ilk defa ziyaret ediyorum. Biraz gezme şansımız oldu ve çok mükemmel bir şehir. Bu muhteşemliğin sizlerin başarılarından kaynaklandığını biliyorum. Kosova küçük bir ülke. Mersin'den daha küçük. 2 milyon nüfusumuz var. Sizin bahsettiğiniz tüm o ürünler üretimler bizim için çok büyük. Kosova kalkınmak için gerekli yatırımları ve ticareti bekliyor" dedi.

Kosova-Türkiye arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla Başkan Kocamaz'ı makamında ziyaret eden heyette, Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Avni Spahiu, Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Rrahim Morina, Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Genel Sekreteri Evren Fusha, Türk-Arnavut Kardeşliği Derneği Başkanı Evren Kaya, Manier Tohumculuk Firma sahiplerinden Fatih Mancak ve Fırat Mancak yer aldı.

(KRY-Y)



16.05.2017 16:07:26 TSI

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