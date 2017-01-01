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Harran Üniversitesinde mezuniyet heyecanı



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ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsünde bulunan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda 2016-2017 akademik yılı mezuniyet törenleri yapıldı.

Bu yılki ilk mezuniyet töreni Teknik Bilimler MYO tarafından Eyyübiye Yerleşkesindeki açık alanda gerçekleştirildi. Mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Tahir Güllüoğlu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Azmi Aktacir Öğretim Elemanları, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program okul birincisi olan öğrencinin konuşmalarıyla devam etti. Törende konuşma yapan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, "Öğrencilerimizin bu mutlu günlerinde bizleri unutmayacakları bir etkinlikle uğurlamak istedik. Buradan mezun oldunuz. Fakat her şey bitmedi. Eğitim hayat boyu devam eden bir şeydir. Buradaki en büyük yanlışlık, 'Biz mezun olduk devlet bize iş versin' anlayışıdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu şekilde kalkınan bir devlet yok. Yatırım yapma konusunda cesur olacaksınız" diyerek parayı yatırıma dönüştürmede tereddüt edenlere sitem etti. Zekatın duran paranın cezası olduğuna dikkat çeken Rektör Taşaltın, öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Programda konuşan Teknik Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Mehmet Azmi Aktacir ise 16 bölüm ve 2533 öğrencinin bulunduğu Teknik Bilimlerde bu yıl yaklaşık olarak 400 mezun verdiklerini söyleyerek mezun olan öğrencilere yeni hayatına başarılar diledi. Dereceye giren öğrencilere verilen ödüllerin ardından davul zurna ve muzik eşliğinde program devam etti.

Mezuniyet heyecanı

Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsünde aynı gün bir başka mezuniyet heyecanı da Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda yaşandı. Açık havada yapılan mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Program okul birincisi olan öğrencinin konuşmalarıyla devam etti. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın burada yaptığı konuşmada öğrencilere, "Burada aldığınız eğitim sizlere çok şey kattığını ve ufuk açmış olduğunu göreceksiniz" dedi. Türkiye de en büyük problemin istihdam problemi olduğunu vurgulayan Rektör Taşaltın, "Sizin iş üretme konusunda cesur olmanız gerekiyor. Tabi, Türkiye de istihdamda para doğru yönlendirilmiyor, sizler istihdama yöneldiğinizde devlet yardım etmektedir. Mesela bir iş yeri açtığınızda devlet belli miktarda destek sağlıyor. İş üretmekte cesur olun her zaman elinize geçen imkanları iyi değerlendirin. Bir gün bu imkanlar sizleri iş adamı yapacak. İnşallah bir gün karşımıza bir iş adamı olarak çıkarsınız" dedi. Açılış konuşmasına katılımcılara teşekkür ederek başlayan Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, "İçinde yaşadığımız toplumun kalkınmasını istiyorsak ve gelişmiş toplumların seviyesine çıkmak istiyorsak, bir diploma ile yetinmememiz gerekir. Dolayısıyla beşikten mezara kadar öğrenme anlayışıyla bundan sonra da daha çok çalışmamız gerektiğini unutmayalım" diye konuştu. Prof. Dr. Elmastaş, mezun olan öğrencilere de yeni hayatlarında başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından mezuniyet sembolü haline gelen kep fırlatma etkinliği düzenlendi. Program, havai fişek gösterisi ve müzik dinletisiyle devam etti.

Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş. Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Tahir Güllüoğlu, öğretim elamanları, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

(Şİ-SD-Y)



16.05.2017 16:07:31 TSI

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