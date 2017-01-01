ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Harran Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

16 Mayıs 2017 Salı, 16:07
Harran Üniversitesinde mezuniyet heyecanı
Harran Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsünde bulunan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda 2016-2017 akademik yılı mezuniyet törenleri yapıldı.
Bu yılki ilk mezuniyet töreni Teknik Bilimler MYO tarafından Eyyübiye Yerleşkesindeki açık alanda gerçekleştirildi. Mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Tahir Güllüoğlu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Azmi Aktacir Öğretim Elemanları, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program okul birincisi olan öğrencinin konuşmalarıyla devam etti. Törende konuşma yapan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, "Öğrencilerimizin bu mutlu günlerinde bizleri unutmayacakları bir etkinlikle uğurlamak istedik. Buradan mezun oldunuz. Fakat her şey bitmedi. Eğitim hayat boyu devam eden bir şeydir. Buradaki en büyük yanlışlık, 'Biz mezun olduk devlet bize iş versin' anlayışıdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu şekilde kalkınan bir devlet yok. Yatırım yapma konusunda cesur olacaksınız" diyerek parayı yatırıma dönüştürmede tereddüt edenlere sitem etti. Zekatın duran paranın cezası olduğuna dikkat çeken Rektör Taşaltın, öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Programda konuşan Teknik Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Mehmet Azmi Aktacir ise 16 bölüm ve 2533 öğrencinin bulunduğu Teknik Bilimlerde bu yıl yaklaşık olarak 400 mezun verdiklerini söyleyerek mezun olan öğrencilere yeni hayatına başarılar diledi. Dereceye giren öğrencilere verilen ödüllerin ardından davul zurna ve muzik eşliğinde program devam etti.
Mezuniyet heyecanı
Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsünde aynı gün bir başka mezuniyet heyecanı da Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda yaşandı. Açık havada yapılan mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Program okul birincisi olan öğrencinin konuşmalarıyla devam etti. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın burada yaptığı konuşmada öğrencilere, "Burada aldığınız eğitim sizlere çok şey kattığını ve ufuk açmış olduğunu göreceksiniz" dedi. Türkiye de en büyük problemin istihdam problemi olduğunu vurgulayan Rektör Taşaltın, "Sizin iş üretme konusunda cesur olmanız gerekiyor. Tabi, Türkiye de istihdamda para doğru yönlendirilmiyor, sizler istihdama yöneldiğinizde devlet yardım etmektedir. Mesela bir iş yeri açtığınızda devlet belli miktarda destek sağlıyor. İş üretmekte cesur olun her zaman elinize geçen imkanları iyi değerlendirin. Bir gün bu imkanlar sizleri iş adamı yapacak. İnşallah bir gün karşımıza bir iş adamı olarak çıkarsınız" dedi. Açılış konuşmasına katılımcılara teşekkür ederek başlayan Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, "İçinde yaşadığımız toplumun kalkınmasını istiyorsak ve gelişmiş toplumların seviyesine çıkmak istiyorsak, bir diploma ile yetinmememiz gerekir. Dolayısıyla beşikten mezara kadar öğrenme anlayışıyla bundan sonra da daha çok çalışmamız gerektiğini unutmayalım" diye konuştu. Prof. Dr. Elmastaş, mezun olan öğrencilere de yeni hayatlarında başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından mezuniyet sembolü haline gelen kep fırlatma etkinliği düzenlendi. Program, havai fişek gösterisi ve müzik dinletisiyle devam etti.
Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş. Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Tahir Güllüoğlu, öğretim elamanları, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.
(Şİ-SD-Y)

16.05.2017 16:07:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da su kuyusuna düşen çocuk boğuldu
YEREL

ŞANLIURFA'DA SU KUYUSUNA DÜŞEN ÇOCUK BOĞULDU
HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın yargılandığı dava
YEREL

HDP EŞ GENEL BAŞKANI DEMİRTAŞ'IN YARGILANDIĞI DAVA
Kadın kültür merkezleri model arayışı çalıştayı başladı
YEREL

KADIN KÜLTÜR MERKEZLERİ MODEL ARAYIŞI ÇALIŞTAYI BAŞLADI
Cami imamları ve öğretmenlerden tiyatro gösterisi
YEREL

CAMİ İMAMLARI VE ÖĞRETMENLERDEN TİYATRO GÖSTERİSİ
Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı
YEREL

ŞANLIURFA'DA HUSUMETLİ AİLELER BARIŞTIRILDI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Şanlıurfaspor'da ligde kalma hesapları
YEREL

ŞANLIURFASPOR'DA LİGDE KALMA HESAPLARI
Şanlıurfa'da patlayıcı yerleştirilmiş intihar yeleği bulundu
YEREL

ŞANLIURFA'DA PATLAYICI YERLEŞTİRİLMİŞ İNTİHAR YELEĞİ BULUNDU
Harran Uluslararası AR-GE Proje Pazarı ödül töreniyle son buldu
YEREL

HARRAN ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI ÖDÜL TÖRENİYLE SON BULDU
Belediyeden öğrencilerin yüzünü güldüren hizmet
YEREL

BELEDİYEDEN ÖĞRENCİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN HİZMET
Harran Üniversitesinde geleneksel çocuk şenliği
YEREL

HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE GELENEKSEL ÇOCUK ŞENLİĞİ
Siverek'te Liselerarası Tiyatro Yarışması başladı
YEREL

SİVEREK'TE LİSELERARASI TİYATRO YARIŞMASI BAŞLADI
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Şanlıurfa Ankara'da yapılacak olan tanıtım günlerine hazır
YEREL

ŞANLIURFA ANKARA'DA YAPILACAK OLAN TANITIM GÜNLERİNE HAZIR
Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk yaralandı
YEREL

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SURİYELİ ÇOCUK YARALANDI
Siverek'te 'Hemşireler ve Ebeler Günü' etkinliği düzenlendi
YEREL

SİVEREK'TE 'HEMŞİRELER VE EBELER GÜNÜ' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine eTR ödülü
YEREL

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ETR ÖDÜLÜ
Şanlıurfa'da damdan düşen bebek öldü
YEREL

ŞANLIURFA'DA DAMDAN DÜŞEN BEBEK ÖLDÜ
HRÜ Sivil Toplum Diyaloğu, Mültecilerin Uyumu Projesi toplantısına katıldı
YEREL

HRÜ SİVİL TOPLUM DİYALOĞU, MÜLTECİLERİN UYUMU PROJESİ TOPLANTISINA KATILDI
Başkan Atilla'dan Semerkant Kermesine ziyaret
YEREL

BAŞKAN ATİLLA'DAN SEMERKANT KERMESİNE ZİYARET
Sema Çiftçi görme engeli öğrencilerle biraraya geldi
YEREL

SEMA ÇİFTÇİ GÖRME ENGELİ ÖĞRENCİLERLE BİRARAYA GELDİ
Suriyeli çocuklar turnuvaya katıldı
YEREL

SURİYELİ ÇOCUKLAR TURNUVAYA KATILDI

Haliliye'de annelere özel kutlama
YEREL

HALİLİYE'DE ANNELERE ÖZEL KUTLAMA
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 5 yıl boyunca şişe kapağı biriktirip bunu yaptı!