ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vergi yapılandırmasında son ödeme 31 Mayıs

16 Mayıs 2017 Salı, 16:07
Vergi yapılandırmasında son ödeme 31 Mayıs
Vergi yapılandırmasında son ödeme 31 Mayıs

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur ve Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol'u makamında ziyaret ederek vergi borcu yapılandırmaları hakkında bilgi aldılar. Ziyarette konuşan Erol, "Mükelleflerimiz 31 Mayıs'a kadar borçlarını yapılandırıp, kanunun getirdiği imkanlardan faydalansınlar" dedi.
BSO Başkanı İsmail Uğur ve BTO Başkanı Fahri Ermişler Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol'u ziyaret ettiler. Erol ziyarette Uğur ve Ermişler'e vergi borçlarının yapılandırılması hakkında bilgi vererek, "Yapılandırdıkları borçlarını 31 Mayıs'a kadar ödeyen mükellefler kanunun getirdiği tüm imkanlardan faydalanabilecek. Özellikle taksitlendirme imkanından faydalanmak isteyip, birinci yada ikinci taksitini ödemeyen ve yapılandırmamız bozuldu diye düşünüp ödemelerini yapmayan mükelleflere sesleniyorum. Yapılandırmalarınız bozulmadı. Aynı şekilde peşin ödemeyi tercih etmiş ancak bazı nedenler ile henüz ödememiş olan mükelleflerin de yapılandırması bozulmadı. Bu mükelleflerimizin 31 Mayıs'a kadar gerekli ödemeleri yapmaları gerekiyor. Bunun telafisi yok. Yeni yapılandırma kanunu ödenmeyen dönemler için yeni bir imkan sunmuyor. Son şans, mutlaka borcunuzu ödeyin" dedi.
Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur ise son yıllarda hükümet tarafından sanayiciye ve iş dünyasına ekonomik anlamda önemli katkısı olduğunu belirterek, "Vergi affı yapılandırmaları da bu sağlanan katkılardan birisidir. Sanayicilerimize , iş dünyamıza hatırlatmak istiyoruz. İş yoğunluğu içinde bu tür konular unutulabiliyor. Bu anlamda iş dünyamızdan ricamız 31 Mayıs'a kadar uzatılan vergi borcu yapılandırmaları fırsatını kaçırmasınlar. Sağlanan kolaylıkla ilgili olarak da hükümetimize ve Maliye Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
BTO Başkanı Fahri Ermişler ise vergi mükelleflerinin 31 Mayıs'a kadar kontrollerini tamamlamalarını ve varsa faizsiz olarak masrafsız bir şekilde borçlarını ödemelerini istedi.
(OF-TS)

16.05.2017 16:07:49 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Edremit MHP'de kongre heyecanı
YEREL

EDREMİT MHP'DE KONGRE HEYECANI
Altıeylül'e Fas'tan kardeş şehir
YEREL

ALTIEYLÜL'E FAS'TAN KARDEŞ ŞEHİR
İvrindili öğrenciler çevre gezisine katıldı
YEREL

İVRİNDİLİ ÖĞRENCİLER ÇEVRE GEZİSİNE KATILDI
Burhaniye'de gönülden gönüle hayata şarkı söyle projesi
YEREL

BURHANİYE'DE GÖNÜLDEN GÖNÜLE HAYATA ŞARKI SÖYLE PROJESİ
İvrindi'de İş-Kur destek oldu mantar üretimi başladı
YEREL

İVRİNDİ'DE İŞ-KUR DESTEK OLDU MANTAR ÜRETİMİ BAŞLADI
Burhaniye'de kermes geliri 75 öğrenciye harçlık olacak
YEREL

BURHANİYE'DE KERMES GELİRİ 75 ÖĞRENCİYE HARÇLIK OLACAK
Burhaniye Belediyesi şampiyon oldu
YEREL

BURHANİYE BELEDİYESİ ŞAMPİYON OLDU
Karadere taşkınlardan korunacak
YEREL

KARADERE TAŞKINLARDAN KORUNACAK
Burhaniye'de astım hastalığına dikkat çekildi
YEREL

BURHANİYE'DE ASTIM HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ
İl Sağlık Müdürü Edremit'te
YEREL

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ EDREMİT'TE
Gönen MHP'de yeni başkan Nazmi Ekinci
YEREL

GÖNEN MHP'DE YENİ BAŞKAN NAZMİ EKİNCİ
Gönen Sanayi üssü olmaya aday
YEREL

GÖNEN SANAYİ ÜSSÜ OLMAYA ADAY
Balıkesir'e 15 Temmuz ödülü
YEREL

BALIKESİR'E 15 TEMMUZ ÖDÜLÜ
Balıkesir'de 15 bin istihdam sözü tamam
YEREL

BALIKESİR'DE 15 BİN İSTİHDAM SÖZÜ TAMAM
Başkan Kafaoğlu'ndan annelere jest
YEREL

BAŞKAN KAFAOĞLU'NDAN ANNELERE JEST
Özel öğrenciler Polis oldu
YEREL

ÖZEL ÖĞRENCİLER POLİS OLDU
Ayvalık MHP'de Mehmet Kaban yeniden başkan seçildi
YEREL

AYVALIK MHP'DE MEHMET KABAN YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ
Burhaniyeli çiftçileri, Başkan Uğur sevindirdi
YEREL

BURHANİYELİ ÇİFTÇİLERİ, BAŞKAN UĞUR SEVİNDİRDİ
Mahalle Ligi'nin Şampiyonları İngiltere'de
YEREL

MAHALLE LİGİ'NİN ŞAMPİYONLARI İNGİLTERE'DE
Burhaniyeli çevreciler, çiftçilerle bir araya geldi
YEREL

BURHANİYELİ ÇEVRECİLER, ÇİFTÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Edremit'te Engelliler Haftası kutlandı
YEREL

EDREMİT'TE ENGELLİLER HAFTASI KUTLANDI
Edremit'te Engelliler Haftası kutlandı
YEREL

EDREMİT'TE ENGELLİLER HAFTASI KUTLANDI
Burhaniye'de yerli ürünler pazarda yerini aldı
YEREL

BURHANİYE'DE YERLİ ÜRÜNLER PAZARDA YERİNİ ALDI
Burhaniye'de ebru sergisi açıldı
YEREL

BURHANİYE'DE EBRU SERGİSİ AÇILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 5 yıl boyunca şişe kapağı biriktirip bunu yaptı!