YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vergi yapılandırmasında son ödeme 31 Mayıs

Vergi yapılandırmasında son ödeme 31 Mayıs



(Fotoğraflı)



Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur ve Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol'u makamında ziyaret ederek vergi borcu yapılandırmaları hakkında bilgi aldılar. Ziyarette konuşan Erol, "Mükelleflerimiz 31 Mayıs'a kadar borçlarını yapılandırıp, kanunun getirdiği imkanlardan faydalansınlar" dedi.

BSO Başkanı İsmail Uğur ve BTO Başkanı Fahri Ermişler Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol'u ziyaret ettiler. Erol ziyarette Uğur ve Ermişler'e vergi borçlarının yapılandırılması hakkında bilgi vererek, "Yapılandırdıkları borçlarını 31 Mayıs'a kadar ödeyen mükellefler kanunun getirdiği tüm imkanlardan faydalanabilecek. Özellikle taksitlendirme imkanından faydalanmak isteyip, birinci yada ikinci taksitini ödemeyen ve yapılandırmamız bozuldu diye düşünüp ödemelerini yapmayan mükelleflere sesleniyorum. Yapılandırmalarınız bozulmadı. Aynı şekilde peşin ödemeyi tercih etmiş ancak bazı nedenler ile henüz ödememiş olan mükelleflerin de yapılandırması bozulmadı. Bu mükelleflerimizin 31 Mayıs'a kadar gerekli ödemeleri yapmaları gerekiyor. Bunun telafisi yok. Yeni yapılandırma kanunu ödenmeyen dönemler için yeni bir imkan sunmuyor. Son şans, mutlaka borcunuzu ödeyin" dedi.

Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur ise son yıllarda hükümet tarafından sanayiciye ve iş dünyasına ekonomik anlamda önemli katkısı olduğunu belirterek, "Vergi affı yapılandırmaları da bu sağlanan katkılardan birisidir. Sanayicilerimize , iş dünyamıza hatırlatmak istiyoruz. İş yoğunluğu içinde bu tür konular unutulabiliyor. Bu anlamda iş dünyamızdan ricamız 31 Mayıs'a kadar uzatılan vergi borcu yapılandırmaları fırsatını kaçırmasınlar. Sağlanan kolaylıkla ilgili olarak da hükümetimize ve Maliye Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

BTO Başkanı Fahri Ermişler ise vergi mükelleflerinin 31 Mayıs'a kadar kontrollerini tamamlamalarını ve varsa faizsiz olarak masrafsız bir şekilde borçlarını ödemelerini istedi.

(OF-TS)



16.05.2017 16:07:49 TSI

NNNN

