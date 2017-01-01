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Turan, Kick Boks Gençler Teknik Kurul Başkanlığına getirildi



(Fotoğraflı)



Dursun Ekrem Er

TOKAT (İHA) - Dünya Kick Boks Şampiyonu ve Milli Takım Antrenörü Ersan Turan, Türkiye Kick Boks Federasyonu Gençler Teknik Kurul Başkanlığı ve Profesyonel Şube Başkan Yardımcılığı görevlerine getirildi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ve yeni seçilen teknik kurul başkanlarıyla birlikte ilk toplantılarını Ankara'da gerçekleştirdiklerini söyleyen Turan, yeni dönem atamalarıyla birlikte kendisine tevdi edilen görevlendirme doğrultusunda, özellikle gençlere spor sevgisini aşılamaya yönelik çalışmalara ağırlık vermeyi planladıkları ifade etti.

Tokat'ta birçok branşta başarılı sporcuyu ulusal ve uluslararası arenalara taşımayı başardıklarını belirten Turan,"Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün de bu konu da katkıları bilindiği üzere çok büyük. Bugüne kadar ilimizde 10 kez düzenlendiğimiz Kick Boks müsabakalarıyla bu sporu gençlere sevdirmeye çalışmıştık. Şimdi de Gençler Teknik Kurul Başkanlığı ve Profesyonel Şube Başkan Yardımcılığı göreviyle, bu amacımızı ülke sathına yaymaya çalışacağız. Federasyon Başkanımız Salim Kayıcı başta olmak üzere tüm büyüklerimize bizleri layık gördükleri bu görevlendirmeden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(DEE-UY-Y-)



16.05.2017 16:08:35 TSI

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