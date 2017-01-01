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Kent Konseyi'nden Vali Azizoğlu'na ziyaret



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ve yürütme kurulu üyeleri Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nu ziyaret etti.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun makamında gerçekleşen ziyarette Kent Konseyi hakkında bilgiler verildi. Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ve Yürütme Kurulu Üyelerinin katıldığı ziyaret samimi bir atmosferde geçti.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Tanfer, "Erzurum'un sorunları Kent Konseyi olarak ortak akılla çözüleceğini belirtti. Erzurum'a katma değer sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstermeliyiz. Şehrin faydasına olacak her türlü projeleri Kent Konseyi olarak yapacağımız çalışmalarla destekleyeceğiz. İlimizin büyümesi ve gelişmesi için fikir ve proje üreten Erzurum Kent Konseyi olarak kamu ve sivil inisiyatif kurumlarına ziyaretler yaparak şehrimizin yöneticileri ve kanaat önderleriyle fikir alışverişinde bulunuyoruz" diye konuştu.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kent Konseyi'nin ortak akılla Erzurum'da güzel hizmetlere imza atacağını belirtti.

Ziyaretin sonunda Başkan Tanfer, Vali Azizoğlu'na plaket takdim etti.

(ERZ-AA-Y)



16.05.2017 16:10:01 TSI

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