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Yeni dünya düzeni Yıldırım'da masaya yatırıldı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar'ı konuk etti.

"Yeni Dünya Düzeninde Türkiye" adlı programa ilçe sakinleri ilgi gösterdi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Mete Yarar, dünyada fiilen bir üçüncü dünya yaşandığına dikkat çekti. Ülke olarak zor bir coğrafyada yaşadığımızı söyleyen Mete Yarar, "Bu coğrafyanın sahipleri olarak tarih boyunca iç ve dıştaki işgalcilere karşı mücadele ettik. Her zamanda bu sıkıntılara karşı milli birlik seferberliği oluşturarak gerekli cevabı verdik" dedi.

Yeni dünya düzeninde terör örgütlerinin yaşattığı olumsuzlukların bütün ülkeleri etkilediğini belirten Mete Yarar, "Rakamlara, örgütlerin büyüklüğüne, maddi imkânlarına bakıyorsunuz, artık bunları klasik bir terör örgütü olarak değerlendiremezsiniz. Bunların büyüklükleri, kullandığı silah ve malzeme imkânları ve çatışmaların büyüklüğü ikinci dünya savaşını çoktan geçmiş durumda. Bunun için hepimizin her zamankinden daha fazla birbirimize kenetlenmemiz gerekmektedir. Bölgemizde birlik ve beraberlik içerisinde olursak herkese kaynak sağlayacak bir ülke oluruz. Bunun için dışarıdan ve küresel sermayenin oyunlarına dikkat etmeliyiz" şeklinde görüşlerini belirtti.

(MŞ)



16.05.2017 16:10:04 TSI

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