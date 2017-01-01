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Ağrı'da 'Gençlik Haftası' coşkusu yaşanıyor

16 Mayıs 2017 Salı, 16:10
Ağrı'da 'Gençlik Haftası' coşkusu yaşanıyor

AĞRI (İHA) - Ağrı'da 15-19 Mayıs 'Gençlik Haftası' etkinleri kapsamında, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü gençlik merkezi üyeleri huzur evinde bulunan yaşlıları ziyaret etti.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü anısına Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde gençlik merkezi üyeleri huzur evinin ziyaret ederek yaşlılar ile bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarete İl Müdür Vekili Cemil Budak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü M.Şafii Erim, İl Müdürlüğü personeli ve Gençlik Merkezi üyeleri katıldı. Huzur evi sakinlerine çiçek takdim eden gençler, onlarla yakından ilgilenip sohbet ettiler.
(AG-Y)

16.05.2017 16:10:19 TSI
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