YEREL HABERLER / AĞRI HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ağrı'da 'Gençlik Haftası' coşkusu yaşanıyor

Ağrı'da 'Gençlik Haftası' coşkusu yaşanıyor



AĞRI (İHA) - Ağrı'da 15-19 Mayıs 'Gençlik Haftası' etkinleri kapsamında, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü gençlik merkezi üyeleri huzur evinde bulunan yaşlıları ziyaret etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü anısına Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde gençlik merkezi üyeleri huzur evinin ziyaret ederek yaşlılar ile bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarete İl Müdür Vekili Cemil Budak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü M.Şafii Erim, İl Müdürlüğü personeli ve Gençlik Merkezi üyeleri katıldı. Huzur evi sakinlerine çiçek takdim eden gençler, onlarla yakından ilgilenip sohbet ettiler.

(AG-Y)



16.05.2017 16:10:19 TSI

NNNN

