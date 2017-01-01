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Toy, vergi alacakları yapılandırmasıyla ilgili vatandaşları uyardı



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Defterdar Vekili Murat Toy, vergi borçları yapılandırması kanununu ile borçlarını yapılandıran vatandaşlara seslenerek, "Vatandaşlarımız vergi yapılandırmasının 2017 yılı Ocak ayından Mayıs ayına ertelenen 2. taksitini ödemelidirler aksi taktirde yapılandırmaları bozulabilir" dedi.

Toy ve beraberindeki heyet Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hüsnü Serteser'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette konuşan Toy, vergi borçları ile bazı alacakların yapılandırılması ile ilgili kanuna değinerek vatandaşlara çağrıda bulundu. Toy, yapılandırma kanunu ile ilgili kamuoyundaki yanlış algıyı düzeltmek istediklerini belirterek, "Vatandaşlarımız vergi yapılandırmasının 2017 yılı Ocak ayından Mayıs ayına ertelenen 2. taksitini ödemelidirler. Aksi taktirde yapılandırmaları bozulabilir. Vergi yapılandırmasında 1. taksiti ödememiş vatandaşlar için son uyarı. 1 ve 2. taksiti birlikte ödeyin, yapılandırmanız bozulmasın. Vergi borçlarından dolayı mükelleflerin mağdur olmamaları için son gün 31 Mayıs" dedi.

Ziyaret karşılıklı bilgi alışverişinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

(GC-



16.05.2017 16:12:06 TSI

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