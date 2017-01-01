VM Medical Part'tan hemşirelik hizmetlerinde yenilikler sempozyumu
(Fotoğraflı)
Abdullah Çibir
BURSA (İHA) - VM Medical Park Bursa Hastanesi, Hemşireler Haftası kapsamında 'hemşirelik hizmetlerinde yenilikler' sempozyumu düzenledi.
VM Medical Park Bursa Hastanesi Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Ateş'in gerçekleştirdiği sempozyuma hemşireler tarafından ilgi gösterildi. Çeşitli hastane ve sağlık meslek okul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekanı MLP Care Hasta Bakım Hizmetleri Direktörü Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, VM Medical Park Bursa Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Sadık Kılıçturgay ve VM Medical Park Bursa Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Çiğdem Özel'in sunumu davetliler tarafından ilgiyle takip edildi.
Sunumlardan sonra, geçmişten günümüze hemşire kostümleri defilesi yapıldı. Nostaljik anlar yaşatan bu defile sempozyuma renk kattı.
Etkinliğe, Bursa Acıbadem Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Ayfer Ayan Karakoyun, Özel Medicabil Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Ayşe Yıldırım, Bursa Karacabey Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hemşiresi Fatma Karaduman, Kalite Direktörü Serpil Uzun, Özel Ahmet Çelebi Sağlık Meslek Lİsesi Müdür Yardımcısı Elif Kar katıldı.
(AÇ)
16.05.2017 16:13:31 TSI
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