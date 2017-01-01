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Başkan Seyfi Dingil: "Kapılarımız vatandaşlarımıza sonuna kadar açık"

16 Mayıs 2017 Salı, 16:13
Başkan Seyfi Dingil: "Kapılarımız vatandaşlarımıza sonuna kadar açık"
Başkan Seyfi Dingil: "Kapılarımız vatandaşlarımıza sonuna kadar açık"

(Fotoğraflı)

Mustafa Mert
HATAY (İHA) - İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, kapılarının vatandaşlara sonuna kadar açık olduğunu belirterek, "Bugüne kadar bu anlayışla hizmet ettik, bundan sonrada aynı anlayış doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.
Her hafta salı günlerini vatandaşlara ayırarak birebir görüşen Başkan Seyfi Dingil, halkla iletişime büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımızla her zaman bir aradayız. Halk günleri dışında da sosyal etkinliklerde, esnaf ve mahalle ziyaretlerimiz gibi daha birçok farklı platformlar da halkımızla sürekli bir araya geliyoruz. Sıkıntılarını dinleyip, dertlerini çözmeye çalışıyoruz. Bu amaçla da her hafta salı günlerini geleneksel olarak halk günü ilan ettik. Vatandaşlarımızın sorunu bizim sorunumuzdur. Şu ana kadar birçok vatandaşımızla görüştük. Dolayısıyla yoğun bir şekilde halk gününe rağbet devam ediyor. İskenderun Belediyesi olarak hizmetlerimiz en iyi şekilde devam edecek" diye konuştu.
Halk günleri görüşmelerinde halkla iç içe olmanın, onların sıkıntılarına çözüm üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Seyfi Dingil, şunları kaydetti:
"Kapılarımız vatandaşlarımıza sonuna kadar açık. Bugüne kadar bu anlayışla hizmet ettik, bundan sonrada aynı anlayış doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceğiz. Halkımızın her zaman hizmetindeyiz."
(MSM-Y)

16.05.2017 16:13:36 TSI
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