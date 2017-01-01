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Şampiyon Pakize Narin Anadolu Lisesi



(Fotoğraflı)



Uğur Arslan

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Eğitim Bir-Sen Şubesi tarafından 7'incisi düzenlenen geleneksel voleybol turnuvası Pakize Narin Anadolu Lisesi ile Nurullah Narin Ortaokulu takımları arasında oynanan final müsabakasıyla tamamlandı. Çekişmeli geçen final maçının kazananı 2-2 biten setlerin ardından oynanan ti-break setini 15-13 kazanan Pakize Narin Anadolu Lisesi oldu. Pakize Narin Anadolu Lisesi, turnuvada 5. şampiyonluğuna ulaştı.

2 Mayıs tarihinde başlayan turnuvaya Veliköy Belediyesi Ortaokulu, Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kızılpınar 125.Yıl İlkokulu, Nurullah Narin Ortaokulu, Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi, Mevlana Ortaokulu, Pakize Narin Anadolu Lisesi, Özel Görür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kızılpınar Anadolu Lisesi, Tepe Ortaokulu, Ticaret Sanayi Odası Anadolu Lisesi, Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kızılpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi, Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu, 75. Yıl Ortaokulu, Veliköy Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Cumhuriyet Ortaokulu takımları katıldı.

Rakiplerini yenerek finale yükselen iki takım Pakize Narin Anadolu Lisesi ile Nurullah Narin Ortaokulu oldu. Final karşılaşmasının ilk setini 25-21 Nurullah Narin Ortaokulu kazandı. Maçın ikinci setini ise 25-21 skorlar Pakize Narin Anadolu Lisesi kazandı. Oldukça çekişmeli geçen 3. Seti ise geriden gelerek Nurullah Narin Ortaokulu kazandı ve seride 2-1 öne geçti. Pakize Narin Anadolu Lisesi 4.seti 25-18 kazandı ve setlerde 2-2 eşitlik sağlandı.

Setlerin 2-2 olmasının ardından finalin galibini 15 sayı üzerinden oynanan ti-break seti belirledi. Bu seti 15-13 kazanan Pakize Narin Anadolu Lisesi, Eğitim Bir-Sen Çerkezköy Şubesi tarafından 7.si düzenlenen geleneksel voleybol turnuvasının şampiyonu oldu.

Pakize Narin Anadolu Lisesinin şampiyon olduğu turnuva dereceye giren okullara ödüllerinin takdim edilmesiyle son buldu. Turnuvada şampiyon olan Pakize Narin Anadolu Lisesi'ne şampiyonluk kupasını Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş takdim etti. Turnuvada 2. Nurullah Narin Ortaokulu, 3. ise Kızılpınar Anadolu Lisesi oldu.

Geleneksel voleybol turnuvası ile ilgili açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Çerkezköy Şube Başkanı Ahmet Üzgün, şampiyon olan Pakize Narin Anadolu Lisesi oyuncularını tebrik etti. Katılımlarından dolayı tüm takımlara teşekkür eden Üzgün, "Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm Eğitim Bir-Sen ailesine genel merkezimiz adına teşekkür ediyorum. Turnuvada maçlarımızı yöneten hakemlerimize de canı gönülden teşekkür ederim. Mücadele eden tüm arkadaşlarımı ve şampiyon olan Pakize Narin Anadolu Lisesini tebrik ederim" dedi.

(UA-MEF-Y)



16.05.2017 16:13:50 TSI

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