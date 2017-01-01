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Öğrencilerden başkan Yazgı'ya tebrik kartlı kutlama



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, posta yolu ile kendisine tebrik kartı gönderen ilkokul öğrencilerin mektubuna cevap yazarak, öğrencilere özel hediye gönderdi.

Mehmet Timur Sarrafoğlu İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sonrasında Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya tebrik kartı gönderdi. Tebrik kartında, "Sayın Başkanım, tüm dünya çocuklarının kalpleri bu özel günde sevgi, mutluluk ve barış için atsın, bayramımız kutlu olsun" mesajı yer aldı. Tebrik kartlarının Başkan Yazgı'ya ulaştırılmasının ardından minik öğrencilerin kendi el yazısı ile kaleme aldığı mesajı okuyan Yazgı, çocukların bu mesajına duyarsız kalamadı ve çocuklara cevaben mektup gönderdi. Başkan Yazgı, minik öğrencilerin küçücük yürekleriyle büyük ve anlamlı mesajlar göndermesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi ve 2/A sınıfı öğrencilerine özel hediye gönderdi. Çocuklar için 'Geleceğimizin yöneticileri ve idarecileri' diyen Başkan Yazgı, "Eğer ülke olarak daha büyük ideallere ulaşmak istiyorsak geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Onları en iyi şekilde yetişmelerine öncülük etmeli. Aklın ve bilimin ışığında ilim, irfan sahibi olmalarını sağlamalıyız. Çocuklarımızın bu anlamlı mesajı vesile ile tüm dünya çocuklarının aileleriyle esenlik içerisinde mutlu, sağlıklı bir yaşam geçirmelerini diliyorum" dedi.

(YC-AH-Y)



16.05.2017 16:14:09 TSI

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