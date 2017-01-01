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Beyşehir'in 27 mahallesi çok amaçlı sahaya kavuştu



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KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir'in 27 mahallesinin çok amaçlı spor sahalarına kavuştuğunu söyledi.

Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra toplumun her kesimi gibi çocukları ve gençleri de unutmadıklarını, onlardan gelen talepleri geri çevirmemeye özen gösterdiklerini söyledi. Beyşehir'de özellikle taşradaki mahallelerde yaşayan okul çağındaki gençlerin kendilerinden futbol oynayabilecekleri alanlar istediklerini aktaran Başkan Özaltun, kendilerine kriterimiz 7+7 eşittir 14, top oynayacak 14 genci bulun oraya saha yapalım dediklerini ifade etti.

Yeterince genç nüfusu olan ve belirttikleri kriterleri taşıyan yerleşim birimlerinde sportif yatırımlar olarak verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirten aktaran Başkan Özaltun, "Gençlerimiz ve çocuklarımız için sadece futbol oynayacakları alan değil, voleybol ve basketbol oynayabilecekleri müsabakalar yaparken de zarar görmemeleri için epidyen zemine sahip çok amaçlı spor sahaları yaptık. Beyşehir merkezdeki Vuslat Parkı'ndaki sahada tenis kortu da yer alıyor. Test ettik, düştüğünüzde zarar da görmüyorsunuz. Çocuklarımızdan bu konuda onay da aldık. Konya'da çok amaçlı spor sahalarını yapan tek ilçe belediyesi olduk. Hatta, bu çok amaçlı spor sahalarından teyzelerimiz, hanımlarımız bile yaz döneminde istifade etmeye başladı. Beyşehir tarhanasıyla, eriştesiyle meşhur bir yer. Hanımlarımız, yaz döneminde yaptıkları tarhana ve erişteyi de gençlerin kullanmadığı saatlerde bu sahaların zeminine sererek kurutmaya çalışıyor. Farklı amaçlar için de bu sahalarımız kullanılır hale geldi" dedi.

Beyşehir'in 12'si merkezde olmak üzere 67 mahallesinin olduğunu, bunlardan 55'inin köyden mahalleye dönüşen yerleşim merkezi olduğunu da dile getiren Başkan Özaltun, gerek Belediye imkanlarıyla gerekse, Gençlik ve Spor Bakanlığının mali destekleriyle Beyşehir'de talep gelen 27 mahalleye üç yıllık süreçte 27 çok amaçlı spor sahası kazandırdıklarını belirterek gençlere yönelik bu tür sportif yatırımlara bundan böyle de devam edeceklerini sözlerine ekledi.

(BG-AH-Y)



16.05.2017 16:15:35 TSI

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