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Yılsonu sergisine mehteranlı açılış



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Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı geleneksel yılsonu sergisi mehteranla açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yalçın Ak yaptığı açılış konuşmasında, "203 çeşitlilikle 734 kurs açılarak 11 bin 61 vatandaşımızın eğitim almasına katkı sağlamıştır. Bu kurslarımızdan 435'i tamamlanmış olup, kursları başarı ile bitiren 4 bin 418 kursiyer sertifika sahibi olmuştur. Bugün itibarıyla 299 kursumuz devam etmektedir. Devam eden kurslarımızda 4 bin 335 kursiyerimiz kurs çalışmalarını yürütmektedir" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin, "Ülkemizde yaklaşık sayısı 9 bin 86'ya varan Halk Eğitim Merkezlerimizde 7'den 77'ye istek ve talepler doğrultusunda herkese kurslar açılabilmekte. Örgün eğitim dışındaki tüm vatandaşlarımız, tüm halkımız bizlerin birer potansiyel birer kursiyer adaylarımızdır. Ülkemizde hayat boyu öğrenmeye katılım oranı yüzde 5.8. Sürekli bir çıkış içerisindeyiz. Ancak dünyanın diğer ülkeleriyle karşılaştırdığımız zaman yeterlimi yeterli değil. İlimizde 17 Halk Eğitim Merkezimizde toplamda her yıl ortalama 10 bin kurs açılmakta. Bu kurslarımızda da yaklaşık 150 bin vatandaşımız kaydını yaptırmakta" şeklinde konuştu.

Kaymakam Ali Fuat Türker, "Örgün eğitimden yararlanamayan yahut onun dışına çıkmış vatandaşlarımız birçok alanda kendini yenileyebilir. Biliyorsunuz mesleki yeterlilik diye bir şey geldi. Belgesi olmayan bir şey yapamayacak. Bu kısa bir süre ertelendi ama mutlaka bu gerçekleşecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gençlik Merkezinde düzenlenen sergi açılışında mehteran takımı açılışa gelenleri söylediği marşlarla coşturdu. Halk Eğitim Merkezi foklar ekibi gösterilerinin ardından serginin açılışı protokol tarafından yapıldı. Sergi 3 gün açık kalacak.

Açılışa ayrıca Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Tuncay Yurduseven, Emniyet Müdür vekili Bünyamin Temur, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Nihat Oktay, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(ŞU-SLH-Y)



16.05.2017 16:15:36 TSI

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