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Toki Şehit Savaş Kubaş Anadolu Lisesinden mozaik sergisi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Toki Şehit Savaş Kubaş Anadolu Lisesi, Taşbaşı Kültür Merkezinde mozaik sergisi açtı.

Toki Şehit Savaş Kubaş Anadolu Lisesi Resim Öğretmeni Serpil Uludirik ve öğrencilerinin yıl boyunca yapmış oldukları mozaik-akrilik boya çalışmalarında oluşan sergi beğeni topladı. Okul Müdürü Muammer Demirkan yaptığı konuşmada, Resim Öğretmeni Serpil Uludirik'i ve öğrencilerini tebrik ettiğini ve yüksek katılımlarından dolayı tüm katılımcılara şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Serginin açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, şube ve okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Mozaik-akrilik boya resim sergisi, Taşbaşı Kültür Merkezinde 2 gün boyunca ziyaretçilere açık kalacak.

(İHA-Y)



16.05.2017 16:15:52 TSI

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