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Türk otelleri Almanya'da 700 acente ile buluştu



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ANTALYA (İHA) - Bağımsız Seyahat Acenteleri Örgütü'nün (TSS Group), geleneksel kongre ve workshop'u bu sene Almanya'nın Stutgart kentinde gerçekleştirildi. Organizasyona katılan Türk otelleri 700 seyahat acentesi ile buluştu.

Merkezi Almanya'da bulunan ve Avrupa'nın farklı ülkelerindeki 3 binin üzerinde seyahat acentesini tek çatı altında toplayan TSS Group, bu seneki geleneksel kongre ve workshopunu Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu'nun da (TÜROFED) desteklediği TSS Group kongresi ve workshop'una TÜROFED Başkan Yardımcıları Bülent Bülbüloğlu ve Mehmet İşler, TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili de katıldı.



700 reise büro yetkilisi katıldı

TSS Group'un İspanya, Yunanistan ve Türkiye yetkililerinin de bulunduğu organizasyona yaklaşık 700 reise büro yetkilisi ve 25 tur operatörü üst yetkilisi katılım gösterdi. TSS Group'un organizasyonu kongre ile başladı. Kongre kapsamında yapılan panelde TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türkiye turizmi hakkında sorulan sorulara cevap verdi.



Çetin: "Dostluğumuzu pekiştirdik"

Organizasyon hakkında konuşan TSS Group Türkiye Direktörü Hasan Çetin, TSS Group'un organizasyonu ile 700 Avrupalı seyahat acentesi ile Türk otellerini buluşturduklarını söyledi. Organizasyonunun Almanya pazarını canlı tutmak adına büyük önem taşıdığını söyleyen Çetin, "Almanya pazarı Türkiye'nin ana pazarı konumunda. Bu pazarı Türk turizmi için her zaman canlı ve aktif tutmalıyız. Türkiye'nin seçkin otel ve otel zincirlerini Almanya'da ağırladık. Otellerimizin yetkilileri, 700 seyahat acentesi yetkilisi ile buluştu. Dostluğumuzu ve işbirliğimizi pekiştirmek adına bu workshopta olmamız önemliydi. Türk turizmine katkı koymak adına elini taşın altına koyan ve bu organizasyona katılan turizmcilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(SÇ-SÇ-Y)



16.05.2017 16:16:12 TSI

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