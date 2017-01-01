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BEÜ Ulusal Gençlik Parlamentosunda tanıtıldı



(Fotoğraflı)



ZONGULDAK (İHA) - Ankara'da 'Gençlik ve Kariyer' başlığında Ulusal Gençlik Parlamentosunun 13. Genel Kurul toplantısı düzenlendi.

81 ilden öğrenci toplulukları, gençlik meclisleri ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı toplantıya katılım sağlayan Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü 3. Sınıf öğrencisi olan Senanur Er ve Serhat Geyik, toplantı kapsamında düzenlenen kültür gecesinde Bülent Ecevit Üniversitesini ve Zonguldak'ı tanıttı. Maliye Bölümü 3. Sınıf öğrencileri olan Senanur Er ve Serhat Geyik yaptıkları açıklamada, "81 ilden gelen ve bulundukları illerde sivil toplum alanında çalışmalar yapan katılımcılara bir araya geldik. Burada diğer şehirlerde sosyal sorumluluk projeleri yürüten katılımcılara kendi Üniversitemizde yaptığımız çalışmaları anlattık. Diğer katılımcıların fikir ve projeleriyle güzel bir proje akışı ve sentezleme oluştu. Buradan edindiğimiz tecrübeleri üniversitemize ve şehrimize projelerle aktarmak için sabırsızlanıyoruz. Bize desteklerinden dolayı Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'e teşekkürü bir borç biliriz."

(OA-OA-Y)



16.05.2017 16:16:28 TSI

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