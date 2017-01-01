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Osmangazi'den örnek çevre projesi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, 'Çevremi seviyorum, mahallemi temizliyorum' projesi başlattı.

Öğrenciler ve vatandaşlar ele ele vererek, mahallelerinde temizlik seferberliği başlatacak. Bursa Çimento Fabrikası Ortaokulu, projeye destek veren ilk okul olurken, okul bahçesinde düzenlenen törenLE projenin startı verildi. Projenin başlangıç törenine, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Çiçek ve öğrenciler katıldı.

Yunus Şahin, temiz bir çevre için yürüttükleri projeleri sürdürdüklerini belirterek, "Atıkların kontrollü ve sağlıklı bir sistemle toplanması için üreticilerle, tüketicilerle, okullarla, kamu kurum kuruluşlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla bugüne kadar 589 okulda, 156 bin 623 öğrenci ve 950 bin 536 vatandaşımıza ulaştık. Özellikte e-atıkta öncü bir belediye olarak 203 toplama noktası oluşturduk ve 87 bin 540 kg elektronik atık toplayarak bu atıklar için özel atık depoları oluşturduk. 2016 yılında 288 bin 267 ton evsel atık topladık. Kaba atıkların, ambalaj atıkları, pil ve bitkisel yağların toplanması için muhtarlıklarla, öğrencilerle, sivil toplum kuruluşları ile birçok çalışma yürütüyoruz. 2016 yılında hayata geçirdiğimiz giysi atıklarının toplanması projesi giysi kumbarası ile 83 bin 218 kilogram ihtiyaç fazlası giysi topladık. Bu giysilerden kullanılabilir olanlar ve Sevgi Mağazası aracılığı ile vatandaşlara ulaşan giysi miktarı ise bin 903 kilogram oldu" dedi.

Çevre temizliği için her yıl 100 bin kilometre alanı süpürdüklerini ifade eden Şahin, "Mevkici temizlikçilerimiz ile birlikte bu miktar 110 bin kilometre oluyor. Bugün de 2017 hedeflerimiz arasında yer alan 'Mahallemizi temizliyoruz' projemizi Bursa Çimento Fabrikası Ortaokulu ile başlatıyoruz. Proje kapsamında okulumuz ve mahalledeki hemşehrilerimizin desteği ile mahallemizde bir temizlik seferberliği başlatıp el birliği ile mahallemizi temizleyeceğiz" diye konuştu.

Bursa Çimento Fabrikası Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesini ve okul etrafını temizleyip, okul duvarlarını boyadı.

(MŞ)



16.05.2017 16:16:38 TSI

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