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KMÜ'den yabancı öğrencilere Türkçe öğretimi için önemli adım



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Yunus Emre Enstitüsü arasında "Uluslararası Öğrencilere Türkçe Öğretimi" protokol imzalandı.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in imzasıyla yürürlüğe giren protokol çerçevesinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik Türkçe Yaz Okulu düzenlenecek. Bir ay sürecek olan ve ilk grup derslerinin Temmuz ayında başlayacağı Yaz Okulunda Türkçe derslerin yanı sıra sosyal ve kültürel gezi programları ile çeşitli tanıtım faaliyetlerine de yer verilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 100 civarında uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğünü belirterek, "Üniversitemizin uluslararası öğrenci sayısını çok daha yukarılara çıkarmak için projeler geliştiriyoruz. Ancak aslolan üniversitelerimizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere Türkçeyi tam ve doğru olarak öğretebilmek ve onları eğitimli bireyler olarak mezun etmenin yanı sıra birer kültür elçisi olarak ülkemizden uğurlamaktır. Yunus Emre Enstitüsü ile imzalamış olduğumuz protokol, üniversitemizdeki uluslararası öğrencileri Türkçemizin dil varlığına ve milletimizin anlam dünyasına dahil etmek adına atılmış önemli bir adımdır" dedi.

İmza töreni, Yunus Emre Enstitüsü temsilcilerinin Rektör Akgül'e Enstitü adına plaket sunmalarıyla sona erdi. İmza törenine KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Oktay ve Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Mert Öksüz ile Yunus Emre Enstitüsünden Mevlüt Peker ve Nilüfer Kol katıldı.

(MD-AH-Y)



16.05.2017 16:16:58 TSI

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