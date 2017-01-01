YEREL HABERLER / NEVŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. HK İle ihraç edilen Doçentin FETÖ'den yargılanmasına devam edildi

KHK İle ihraç edilen Doçentin FETÖ'den yargılanmasına devam edildi



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan dava açılan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde görevli iken KHK'dan ihraç edilen Doç. Dr. Ünal Z.'nin 1. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşması yapıldı.

1.Ağır Ceza Mahkemesine görülen duruşmaya tele konferans yolu ile Seydişehir Cezaevinde yatmakta olan Ünal Z. hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesi talep etti. Mahkemede gizli tanıkların ifadesine de yanıt veren Ünal Z. yapılanların iftira olduğunu ifade ederken Bank Asya'da ise 2005 yılından beri hesabı olduğunu ancak 2015 yılında hesabını kapattırdığını söyledi.

1.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ise sanığın tutukluluk halinin devamına ve bir sonra ki duruşmanın 11 Temmuz tarihinde görülmesine karar verdi.

(COŞ-AÖ-Y)



16.05.2017 16:17:10 TSI

NNNN

