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Van'da karma resim sergisi



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu ilçesindeki Bostaniçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından karma resim sergisi ve okul tanıtım günü düzenlendi.

Sanat Parkı'nda düzenlenen etkinliğe İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, Vanlı sanatçı Ali Gündüz ve okul müdürleri katıldı. Burada bir açıklamada bulunan Bostaniçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Seçkin, iki gün açık olacak olan sergide 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ait 57 eserin sergilendiğini belirterek, "Amacımız öğrencilerimizin yaptığı eserleri bir yandan halkımızla buluşturmak, bir yandan da bu eserleri satarak elde edilen gelirle başarılı ve yetenekli öğrencilerimize yardımcı olmaktır" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak sergi gezilirken, okulun tanıtımı yapıldı.

(ATL-MSA-Y)



16.05.2017 16:20:05 TSI

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