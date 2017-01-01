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Dündar'a 'Dost' ziyareti



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bulgaristan Dost Partisi Kırcaali Kadın Kolları, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.

Kırcaali'de bir süre önce göreve seçilen Dost Partisi Kadın Kolları yönetimini Ördekli Kültür Merkezi'nde ağırlayan Başkan Mustafa Dündar, Selime Süleyman ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. Dündar, "Siyasette halkın içine girmek ve kendimizi ifade edebilmek çok önemli. Bunları yaptıktan sonra başarı gelir. Tabii ki her ülkenin, her bölgenin şartları farklı olabilir. Dolayısıyla bu şartlara göre projeler üretilmeli ve programlar yapılmalı. Sizin bu kadar etkin ve kalabalık şekilde bir arada olmanız bile bana göre büyük bir başarı. Organize olmuş üç kişi, üç milyon kişiyi yönetebilir. Yaptığımız çalışmalarda inanmamız lazım. İnandıktan sonra başarı kaçınılmazdır. Çalışmalarınızı böyle kalabalık ve birlik içinde yaptığınız için sizleri tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum" dedi.

(MŞ)



16.05.2017 16:20:09 TSI

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