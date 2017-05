YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Serdivan'da çöpler her gün toplanacak

SAKARYA (İHA) - Serdivan Belediyesince çöp toplama gün ve saatlerinde değişikliğe gidilerek, merkez mahallelerde bulunan çöplerin her gün toplanacağını duyurdu.

Yeni uygulamayla birlikte Serdivan'ın merkez mahallelerinde çöpler her gün alınacak. Nüfusa bağlı olarak yoğunluğun az olduğu köylerde ise evsel atıklar daha önce olduğu gibi iki günde bir toplanacak. Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada, 'Temiz Serdivan İçin El Ele' sloganıyla başlatılan yeni uygulamanın ilçe sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandığı ifade edilirken, uygulamanın daha etkin ve verimli sonuç vermesi için vatandaşlardan çöp çıkarma saatlerine özen göstermeleri istendi.

Yeni uygulama ile birlikte ticaretin yoğun olduğu, buna bağlı olarak trafiğin de artış gösterdiği saatler göz önüne alınarak ana caddelerde çöpler gece toplanmaya devam edilecek. Bu kapsamda ana cadde üzerindeki işletme sahiplerinin ve hane sakinlerinin çöplerini her gün 18.00-21.00 saatleri arası poşetlenmiş olarak evlerinin veya işyerlerinin önüne çıkarmaları gerekiyor. 21.00'dan sonra temizlik ekipleri sabahın ilk ışıklarına kadar çıkarılan çöpleri kaldıracak. Ana caddeler dışında ara sokaklardaki vatandaşların ise sabah 08.00 itibari ile çöplerini kapı önlerine veya çöp konteynerlerine bırakmaları gerekiyor.

Öte yandan Serdivan'da tam donanımlı 19 çöp aracıyla ilçenin her noktasına hızlı ve etkin hizmet verildiği belirtildi. Açıklamada özellikle çöp torbalarının ağzı bağlı şekilde dışarıya bırakılması gerektiğine dikkat çekilirken, vatandaşların çöp ile ilgili tüm taleplerini 444 5450 çağrı merkezi üzerinden Çevre Hattı'na iletebilecekleri belirtildi.

16.05.2017 16:18:49 TSI

