ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Serdivan'da çöpler her gün toplanacak

16 Mayıs 2017 Salı, 16:18
Serdivan'da çöpler her gün toplanacak
Serdivan'da çöpler her gün toplanacak

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Serdivan Belediyesince çöp toplama gün ve saatlerinde değişikliğe gidilerek, merkez mahallelerde bulunan çöplerin her gün toplanacağını duyurdu.
Yeni uygulamayla birlikte Serdivan'ın merkez mahallelerinde çöpler her gün alınacak. Nüfusa bağlı olarak yoğunluğun az olduğu köylerde ise evsel atıklar daha önce olduğu gibi iki günde bir toplanacak. Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada, 'Temiz Serdivan İçin El Ele' sloganıyla başlatılan yeni uygulamanın ilçe sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandığı ifade edilirken, uygulamanın daha etkin ve verimli sonuç vermesi için vatandaşlardan çöp çıkarma saatlerine özen göstermeleri istendi.
Yeni uygulama ile birlikte ticaretin yoğun olduğu, buna bağlı olarak trafiğin de artış gösterdiği saatler göz önüne alınarak ana caddelerde çöpler gece toplanmaya devam edilecek. Bu kapsamda ana cadde üzerindeki işletme sahiplerinin ve hane sakinlerinin çöplerini her gün 18.00-21.00 saatleri arası poşetlenmiş olarak evlerinin veya işyerlerinin önüne çıkarmaları gerekiyor. 21.00'dan sonra temizlik ekipleri sabahın ilk ışıklarına kadar çıkarılan çöpleri kaldıracak. Ana caddeler dışında ara sokaklardaki vatandaşların ise sabah 08.00 itibari ile çöplerini kapı önlerine veya çöp konteynerlerine bırakmaları gerekiyor.
Öte yandan Serdivan'da tam donanımlı 19 çöp aracıyla ilçenin her noktasına hızlı ve etkin hizmet verildiği belirtildi. Açıklamada özellikle çöp torbalarının ağzı bağlı şekilde dışarıya bırakılması gerektiğine dikkat çekilirken, vatandaşların çöp ile ilgili tüm taleplerini 444 5450 çağrı merkezi üzerinden Çevre Hattı'na iletebilecekleri belirtildi.
(BCT-GY-Y)

16.05.2017 16:18:49 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Lisesi öğrencilerinden çocuk şenliği etkinliği
YEREL

LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDEN ÇOCUK ŞENLİĞİ ETKİNLİĞİ
Sakarya Ticaret Borsası
YEREL

SAKARYA TİCARET BORSASI
SAÜ ve Ürdün üniversiteleri arasında işbirliği
YEREL

SAÜ VE ÜRDÜN ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ
SAÜ'de 'Patent Profesyonelliği Eğitimi' düzenlendi
YEREL

SAÜ'DE 'PATENT PROFESYONELLİĞİ EĞİTİMİ' DÜZENLENDİ
Sakarya'da istihdam seferberliği meyvelerini veriyor
YEREL

SAKARYA'DA İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ MEYVELERİNİ VERİYOR
SGK Sakarya İl Müdürü Erhan Çavuş basın mensupları ile bir araya geldi
YEREL

SGK SAKARYA İL MÜDÜRÜ ERHAN ÇAVUŞ BASIN MENSUPLARI İLE BİR ARAYA GELDİ
Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
YEREL

SAKARYA'DA DEAŞ OPERASYONU: 1 GÖZALTI
GÜNCELLEME - FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni tutuklandı
YEREL

GÜNCELLEME - FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN YEĞENİ TUTUKLANDI
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni adliyeye sevk edildi
YEREL

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN YEĞENİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Karadeniz'de batan Rus gemisi
YEREL

KARADENİZ'DE BATAN RUS GEMİSİ
Sakarya'da FETÖ/PDY davası
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ/PDY DAVASI
Akyazı'da yöresel etkinlikler stantlarına yoğun ilgi
YEREL

AKYAZI'DA YÖRESEL ETKİNLİKLER STANTLARINA YOĞUN İLGİ
Özel Adatıp Hastanesi &quot;Hemşireler Gününü&quot; kutladi
YEREL

ÖZEL ADATIP HASTANESİ "HEMŞİRELER GÜNÜNÜ" KUTLADİ
Kazımpaşa'da doğalgaz için geri sayım
YEREL

KAZIMPAŞA'DA DOĞALGAZ İÇİN GERİ SAYIM
Kazımpaşa'da doğalgaz için geri sayım
YEREL

KAZIMPAŞA'DA DOĞALGAZ İÇİN GERİ SAYIM
Başkan Dişli'den, TİMFED Başkan Yardımcısı Bayrak'a ziyaret
YEREL

BAŞKAN DİŞLİ'DEN, TİMFED BAŞKAN YARDIMCISI BAYRAK'A ZİYARET
Sakaryaspor'a coşkulu karşılama
YEREL

SAKARYASPOR'A COŞKULU KARŞILAMA
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 5 yıl boyunca şişe kapağı biriktirip bunu yaptı!