ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tosya'da Gençlik Haftası başladı

16 Mayıs 2017 Salı, 16:20
Tosya'da Gençlik Haftası başladı
Tosya'da Gençlik Haftası başladı

(Fotoğraflı)

Sedat Ağacıkoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası çelenk sunma töreniyle başladı.
Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Volkan Pullu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Eyüp Gür, Cemalettin İpek ve Mahmut Ertan, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Çelenk sunma töreniyle başlayan Gençlik Haftası kutlamaları hafta boyunca devam ederek 19 Mayıs Cuma günü yapılacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri ile sona erecek.
(SDA-GY-Y)

16.05.2017 16:20:43 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Tosya Ülkü Ocaklarından Muhteşem Ali Kınık Konseri
YEREL

TOSYA ÜLKÜ OCAKLARINDAN MUHTEŞEM ALİ KINIK KONSERİ
Araç yaylalarında turizm çalışmaları devam ediyor
YEREL

ARAÇ YAYLALARINDA TURİZM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
İnebolu Kent Müzesi ödüle layık görüldü
YEREL

İNEBOLU KENT MÜZESİ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ
SGM Müdürü Kaba'dan Başkan Arsan'a ziyaret
YEREL

SGM MÜDÜRÜ KABA'DAN BAŞKAN ARSAN'A ZİYARET
Bozkurtlu Anneler doyasıya eğlendi
YEREL

BOZKURTLU ANNELER DOYASIYA EĞLENDİ
Tosya Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimleri yapıldı
YEREL

TOSYA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ ÜYE SEÇİMLERİ YAPILDI
Kastamonu'da ebabil kuşu bulundu
YEREL

KASTAMONU'DA EBABİL KUŞU BULUNDU
Kastamonu'da engelli öğrencilerden sergi
YEREL

KASTAMONU'DA ENGELLİ ÖĞRENCİLERDEN SERGİ
Anadolu Hastanesinde Eczacılar Günü kutlandı
YEREL

ANADOLU HASTANESİNDE ECZACILAR GÜNÜ KUTLANDI
Kastamonu'da silahlı kavga: 4 yaralı
YEREL

KASTAMONU'DA SİLAHLI KAVGA: 4 YARALI
Bakan Özlü, Kastamonu'yu ziyaret etti
YEREL

BAKAN ÖZLÜ, KASTAMONU'YU ZİYARET ETTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 5 yıl boyunca şişe kapağı biriktirip bunu yaptı!