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Tosya'da Gençlik Haftası başladı



(Fotoğraflı)



Sedat Ağacıkoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası çelenk sunma töreniyle başladı.

Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Volkan Pullu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Eyüp Gür, Cemalettin İpek ve Mahmut Ertan, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Çelenk sunma töreniyle başlayan Gençlik Haftası kutlamaları hafta boyunca devam ederek 19 Mayıs Cuma günü yapılacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri ile sona erecek.

(SDA-GY-Y)



16.05.2017 16:20:43 TSI

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