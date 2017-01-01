YEREL HABERLER / KASTAMONU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bozkurtlu Anneler doyasıya eğlendi

Bozkurtlu Anneler doyasıya eğlendi



(Fotoğraflı)



İbrahim Şahin Demir

KASTAMONU (İHA) - Bozkurt belediyesi tarafından düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde, ilçede yaşayan anneler ve anne adayları gönüllerince eğlendi.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde anne ve anne adaylarına kısa bir konuşma yapan Belediye başkanı Bozkurt Ekeş, tüm Annelerin gününü kutlayarak annenin önemine dikkat çekti. Müzikli eğlence programıyla keyifli anların yaşandığı Anneler Günü etkinliğinde çekilişlerle annelere çeşitli hediyeler verildi. Düzenlenen etkinliğe katkıda bulunan Mefaret Yorgancı ve Leyla Bal'a birer plaket takdim edildi.

Bozkurt Belediye Başkanı Bozkurt Ekeş'in eşi Neriman Ekeş'in ev sahipliğinde düzenlenen Anneler günü etkinliğine, Bozkurt Kaymakamı Murat Acar'ın eşi Zehra Acar, Abana Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker'in eşi İlknur Türker, Türkeli Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan'ın eşi Özge Doğan, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner'in eşi Nilüfer Uzuner, İlçe Jandarma Komutanı Fikret Dinç'in eşi Zehra Dinç ve ilçedeki çok sayıda anne ile anne adayı katıldı.

(İŞD-GY-Y)



16.05.2017 16:22:38 TSI

NNNN

