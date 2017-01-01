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Bozbey: "Ülkemizin proje üreten gençlere ihtiyacı var"

16 Mayıs 2017 Salı, 16:22
Bozbey: "Ülkemizin proje üreten gençlere ihtiyacı var"
Bozbey: "Ülkemizin proje üreten gençlere ihtiyacı var"

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Nilüfer İnovasyon Merkezi'nin düzenlediği "Fikir Buluş Patent" başlıklı eğitim, Uluslararası Patent Birliği ve Nilüfer Gençlik Ofisi iş birliğiyle gerçekleştirildi.
Nilüfer İnovasyon Merkezi'ndeki eğitime Nilüfer Gençlik Ofisi üyesi öğrenci toplulukları ve derneklerden gençler katıldı. Moderatörlüğünü Uluslararası Patent Birliği Başkanı Avrupa Patent Vekili Erdem Kaya'nın yaptığı eğitimde gençlerde buluş, patent, marka ve fikri mülkiyet farkındalığı oluşturuldu. Eğitime katılarak gençlerle bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, günümüzde her sektörde olduğu gibi kamu sektöründe de inovasyon ve yenilikçi hizmetlerin ön plana çıktığını söyledi.
Bozbey, "Bizler de örnek ve lider kent olan Nilüfer'de İnovasyon Merkezi aracılığıyla sosyal inovasyon odaklı çalışmalarımıza hız kazandırdık. Sizlerle yaptığımız ve daha nicelerini yapacağımız çalışmalarımızın bir parçası. Gerçekleştirilecek eğitim ile birlikte buluş, patent, marka ve fikri mülkiyet konuları hakkında bilgiler edineceksiniz. Gelişmiş ülkeler ar-ge çalışmalarına gereken önemi vererek, patent çalışmalarını artırarak, keşif, buluş yaparak ve bunları üretime dönüştürerek kalkınma sağlıyorlar. Ülkemizin de icat yapan, hayal kuran, yenilikçi düşünen ve proje üreten gençlere ihtiyacı var" dedi.
Uluslararası Patent Birliği Başkanı Erdem Kaya da herkesin çalıştığı alanda yenilikler ve tasarımlar yapması gerektiğinin altını çizerek, "Türkiye'nin daha fazla sayıda buluşa ve bu buluşlardan elde edeceği katma değere ihtiyacı var. Yeni yasa ile birlikte bu alanda, emek yoğun ekonomiden, değer yoğun ekonomiye geçiş için önemli aşamalar kaydedileceğine inanıyorum. Dünya, Endüstri 4.0'ı konuşurken bizler de düşünmek, tasarlamak, üretmek ve bu ürettiklerimizi maddi kazanca dönüştürmek zorundayız" dedi.
Eğitime katılan gençler, fikri haklar, marka-endüstriyel tasarım, buluş ve patent kavramları, patent-faydalı model tescil süreçleri, patent verileri ve hukuki kavramlar konularında bilgi sahibi oldular. Eğitime katılanlara sertifika verildi.
(MŞ)

16.05.2017 16:22:47 TSI
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