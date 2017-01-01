SGM Müdürü Kaba'dan Başkan Arsan'a ziyaret
(Fotoğraflı)
Akif Doğan
KASTAMONU (İHA) - Taşköprü Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Muzaffer Kaba, SGK Haftası nedeniyle Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı makamında ziyaret etti.
Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında görüş alıverişinde bulunulan ziyarette SGK Müdürü Kaba, ilçedeki çalışmalarla ilgili Başkan Arslan'a bilgi verdi. Arslan'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Muzaffer Kaba'nın SGK Haftası'nı tebrik etti. SGK Müdürü Kaba'nın, hafta nedeniyle ayrıca ilçe kaymakamlığı ve diğer resmi kurumlar ile STK'lara da ziyaretlerinin devam edeceği öğrenildi.
(Vİ-GY-Y)
16.05.2017 16:23:59 TSI
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