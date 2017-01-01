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90 iş adamı yatırım için Erzurum'da



(Fotoğraflı)



Selçuk Kaya

ERZURUM (İHA) - Erzurum'a yatırım amaçlı gelen iş adamları Ağustos 15'te açılması planlanan MNG Mall'ı gezerek bilgiler aldılar.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin daveti üzerine Erzurum'a gelen 90'a yakın iş adamı havaalanında mehteran takımı ve bar ekibi ile karşılandı. Bar ekibinin gösterilerini izleyen iş adamları daha sonra Ağustos 15'te açılması planlanan MNG Mall'ı gezerek bilgiler aldılar.

MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Aydoğan Süer, Erzurum'a yatırım için gelen iş adamlarına Anadolu'nun en büyük alışveriş mağazası olan MNG Mall'ın özelliklerini ve kimlerin yatırım yaptıklarını anlattı. MNG Mall'ı gezen iş adamları Doğu Anadolu'da yapılan böyle bir yatırımın çok önemli olduğunu söyleyerek, "Buraya gelecek olan firmalar Doğu Anadolu Bölgesine umut ışığı olacak. Birçok özel firmanın da yer alması Erzurum'a yatırım için çok önemli olacaktır" dediler.

MNG Mall'ı gezen iş adamları daha sonra Erzurum protokolüyle beraber yemek için Palandöken Kayak Merkezine geçtiler.

(SK-AT-Y)



16.05.2017 16:24:11 TSI

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