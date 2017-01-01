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Ağrı'da Gençlik Koşusu ve Tekerlekli Sandalye Yarışması



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı'da 'Gençlik Haftası' etkinlikleri kapsamında, Atletizm ve Tekerlekli Kayaklı Koşu müsabakaları yapıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı Atletizm ve Tekerlekli Kayaklı Koşu müsabakaları oldukça çekişmeli geçti. Şeker fabrikasında başlayan yarışmalar İl Müdürlüğü bahçesinde sona erdi. Yapılan müsabakalar vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Yarışmada dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Müsabakaları İl Müdürü Cemil Budak, Şube Müdürleri, antrenörler ve sporcu velileri izledi.

Ayrıca 15-19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, gerçekleştirilen Şiir, Resim, Kompozisyon, Atletizm ve Kayak yarışmalarında dereceye giren sporcu ve öğrenciler için İl Müdürlüğü bahçesinde ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren sporcu ve öğrencilerin ödülünü İl Müdür V. Cemil Budak, şube müdürleri ve antrenörler tarafından verildi.

(AG-AT-Y)



16.05.2017 16:24:47 TSI

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