BEÜ'de 'Müslümanların Tarihi' konferansı

BİTLİS (İHA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından "Müslümanların Tarihi" konulu bir konferans düzenlendi.

Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunun (BESYO) konferans salonunda yapılan konferansa, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma konuşmacı olarak katıldı. Dünya nüfusunun üçte birini Müslümanların oluşturduğunu belirten Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, "Dünyada 2 milyon insan Müslüman, ama her tarafta Müslüman kanı akıyorsa, Müslümanlar birbirlerini öldürüyorsa, burada bir yanlışlık aramak lazım. Ya bunların dini yanlış ya da kendileri yanlıştır. İslam doğru olduğuna göre demek ki biz yanlışız. Peygamber Efendimizin şu sözlerini hatırlatmak isterim, 'Ey insanlar, benden sonra delalete, sapıklığa düşmek istemiyorsanız size iki emanet bırakıyorum. Kur'an ve sünnettir. Bunlara sarılırsanız, delalete ve sapıklığa düşmezsiniz, birbirinizi yemezsiniz' diye buyurmuştur" dedi.

İslam tarihi üzerine yazılmış kitaplardan da bahseden Prof. Dr. Sırma, "Avrupalılar haçlı savaşlarından sonra bizim coğrafyada 200 sene kalarak medreseleri öğrendiler. İlmi öğrendiler, kitabı öğrendiler alıp götürdüler. Aldıkları ilimle onlar her gün ilerledi biz de terk ettiğimiz ilimle her gün geriledik. Biz Müslümanların tarihini bilmiyoruz. Biz Peygamberin bize emrini unuttuk. Kur'an-ı unuttuk, onun için bu haldeyiz. Dünyadaki bütün İslam coğrafyası eğer eski günlerdeki gibi dünyanın efendisi olmak istiyorsa, bir tek çare vardır. Okumak, okumak, okumak. Çünkü Allah öyle indirmiş, Resulullah son emrinde onu söylemiş. Ancak doğru okuyacaksınız. Çünkü yanlış okursanız felaketlere neden olursunuz" diye konuştu.

Program, Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ın Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'ya çeşitli hediyeler takdim etmesiyle son buldu.

16.05.2017 16:25:31 TSI

