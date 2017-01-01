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Dolandırıcının tüm borçlarını ödedi



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şahsa inanan bir vatandaş, hesabında bulunan parası ile dolandırıcının tüm borçlarını ödedi.

Zafer Mahallesinde ikamet eden H.Ç.E. (31) isimli vatandaş, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıya inandı. Cep telefonuna gelen mesajları dolandırıcı ile paylaşan talihsiz vatandaş, daha sonra banka ile görüştü. Banka görevlileri, H.Ç.E.'nin hesabından Y.G. isimli şahsa kira bedeli olarak 2 bin 290 lira, bir inşaat şirketine kira bedeli olarak 2 bin 900 lira ve bir cep telefonu hattına bin 3 lira gönderildiğini söyledi. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan genç adam, şikayetçi oldu.

(MSY-KÇ)



16.05.2017 16:25:40 TSI

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