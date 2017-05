YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Saadet Partisinden 'Van' konulu toplantı

VAN (İHA) - Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Van Büyükşehir Belediyesindeki 6 aylık sürenin hizmet yerine iç kargaşalarla heba edildiğini iddia etti.

Saadet Partisi Van İl Başkanlığında düzenlenen 'Van' konulu basın toplantılarının ilki yapıldı. Toplantıda konuşan Başkan Özay İlhan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumunun üzerinden bir ay geçtiğini hatırlattı. İlhan, "Referandum öncesi kahvaltı salonlarında ve otellerdeki zengin sofralarda boy gösteren, her türlü vaatleri peş peşe sıralayan başta Van'ın vekilleri ve bu süreçte Van'ımıza günübirlik seyahat düzenleyen bakanlar ve danışmanlar da, verdikleri sözler de ortada yok. Bugün aynı zamanda Van Büyükşehir Belediyesine kayyum atanışının üzerinden de 6 ay geçti. Bakanlar, vekiller, danışmanlar ortada yok ama Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak bizler buradayız ve Van'ımızın sorunlarını, çözümlerini en yüksek sesle dillendirmeye ve bu kentin hak ettiği noktaya gelmesi için gayret sarf etmeye devam ediyoruz. Geçmişte birçok sorunun çözümü konusunda iktidarın temsilcileri, Van Büyükşehir Belediyesinin farklı bir siyasi yapıda olmasından dolayı hizmet noktasında sıkıntı yaşadıklarını ifade etmekteydi. Fakat 6 aydır Van Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerine de kayyum atandı ve hiçbir mazeretleri kalmadı. Bunun için ciddi çalışmaların planlamasını yapmak gerekir. Öyle trafikte sağa sola dönüşleri engellemek, okul bahçelerine çocuk parkı yapmak, kadınlar için jimnastik salonları oluşturmak gibi göz boyatıcı sözüm ona çalışmalarla Van halkı oyalanmamalıdır. Biz Milli Görüşçüyüz, 6 aylık kısa bir süre içinde bile nasıl çalışma yapılacağını çok iyi biliriz. Dolayısıyla bu 'dostlar pazarda görsün' çalışmaları bizi memnun etmez. Eminiz ki halkımızı da memnun etmiyordur" dedi.



"Van Büyükşehir Belediyesinde iç kargaşalar söz konusudur"

Kayyum atanmasıyla birlikte kente hizmet geleceği, sorunlara çözüm üretileceği, Van'ın büyükşehir kimliğine gerçek manada kavuşacağı noktasında toplumun tüm kesimlerinde bir umut doğduğunu kaydeden İlhan, "Fakat bu umut ve heyecan geldiğimiz noktada zayıflamaya başlamıştır. Ne yazık ki Van Büyükşehir Belediyesinde iç kargaşalar söz konusudur. 6 aylık süre hizmet yerine iç kargaşalarla heba edilmiş durumdadır. Hâlihazırda bir otorite boşluğu mevcuttur ve bunun sorumlusu başta iktidarın vekilleri olmak üzere büyükşehir belediyesinde makam ve mevki hesabı yapıp şahsi çıkar peşinde koşan kişilerdir" diye konuştu.



"Van'ı kaybederseniz doğuyu kaybedersiniz"

TÜİK'in en son yapmış olduğu göç araştırmasında Van'dan ne kadar göçün olduğuna da değinen Özay İlhan, "İnsanımızın doğduğu yerde hayatını idame ettirecek çalışmalar yapmak gerekirken; önümüzde türlü türlü sorunlar dururken, belediyemiz bir sivil toplum kuruluşu gibi çalışmamalıdır. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak yetkililere çağrımız başta, Van Büyükşehir Belediyesindeki otorite boşluğunun bir an evvel giderilmesi ve dedikoduların ivedilikle sonlandırılarak Van'ın büyükşehir kimliğine yakışacak hizmetleri bir an evvel yapmalarıdır. Hatırlatmakta yarar görüyoruz, Van'ı kaybederseniz doğuyu kaybedersiniz" şeklinde konuştu.

