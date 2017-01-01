Develi'de Gençlik Haftası kutlamaları
(Fotoğraflı)
KAYSERİ (İHA) - Develi ilçesinde Gençlik Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenlendi.
15- 19 Mayıs Gençlik haftası kutlamaları çerçevesinde Kayseri Gençlik İl Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Develi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde genç öğrencilere yönelik program yapıldı.
Kayseri Gençlik Merkezinin Kayseri Lisesi gönüllü öğrencileri tarafından tiyatro, müzik ve halk oyunu gösterilerinin yapıldığı programdan önce ekipler Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Program sonunda ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlere yönelik yürütülen gençlik kamplarının tanıtımı yapıldı.
(AG-AÖ-Y)
16.05.2017 16:26:31 TSI
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