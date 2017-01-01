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Türkmenistan Büyükelçisi Amanlyev'den NEÜ'ye Ziyaret



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KONYA (İHA) - Türkmenistan Büyükelçisi Işankuli Amanlyev ve beraberindeki heyet, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker'i ziyaret etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette eğitimde ve diğer alanlarda işbirliğinin önemi vurgulandı. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker üniversitenin Köyceğiz Kampüsündeki son durumu hakkında konuklarına bilgi verdi. Geleceğe dönük planlarını anlatan Prof. Dr. Şeker, 81 ülkeden öğrencilerin üniversitelerinde eğitim gördüğünü, Türkmenistan'dan 147 öğrencilerinin bulunduğunu belirtti. Rektör Şeker, "Ortaklaşa ne kadar fazla işbirliği üretecek nitelikli insan gücüne sahip olursak, o kadar başarılı olmuş oluruz. Birbirimizi desteklemiş oluruz. Türkmenistan'a son gittiğimizde AR-GE merkezini gördüm. Çok güzel cihazlar alınmış. Bazı cihazları kullanacak olan arkadaşların bilgileri yetersizdi. Bu anlamda belki TÜBİTAK'la bir çalışma yürütülerek karşılıklı kurslar düzenlenebilir. Gelecekte bir parlayan yıldız gibi genç neslin bu konuda aldığı birikimle Türkmenistan'a katkı sağlayacağını düşünüyorum. Gelişmekte olan her şehirde bizim öğrencilerimizin olması bizleri mutlu ediyor" dedi.

İki ülke arasında siyasi, ticari, kültürel ve eğitim alanlarında çok güzel ilişkilerin olduğunu söyleyen Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanlyev, "Bugün geldiğimiz seviye, bizi memnun ediyor. İki ülke arasında yakın kardeşlik bağlarımız var. Tarihi geçmişimiz ve ortak kültürel yönlerimiz, bağlarımızı daha da kuvvetlendiriyor. 8 bin civarında Türkmenistanlı gençler Türkiye'nin yükseköğretim kurumlarında tahsil yapıyor. Bu bizi mutlu ediyor. Bu çerçevede Necmettin Erbakan Üniversitesine de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaret hediye takdimi ile sona erdi.

(AH-Y)



16.05.2017 16:26:43 TSI

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