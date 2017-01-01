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Vali Karaloğlu: "Antalya, birçok Avrupa başkentinden daha güvenli"

16 Mayıs 2017 Salı, 16:27
Vali Karaloğlu: "Antalya, birçok Avrupa başkentinden daha güvenli"
Vali Karaloğlu: "Antalya, birçok Avrupa başkentinden daha güvenli"

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'nın birçok Avrupa başkentinden daha güvenli bir merkez olduğunu söyledi.
Vali Münir Karaloğlu, Romanya'dan Antalya'ya gelen gazetecilere Türkiye ve Antalya turizmi hakkında bilgi verdi. 2016 Yılında dünyada yaşanan kaos ortamı ve Türkiye'de meydana gelen darbe girişimi ile Türkiye'ye gelen turist sayısının azalmasına sebep olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, "Mayıs ayına baktığımızda 2016 Mayıs ayına göre yüzde 60 artış söz konusu. Bu yılsonunda yine 2016'ya göre yüzde 60-65'in artışla sezonu kapatacağımıza inanıyoruz. Bu yükseliş Antalya ve Türkiye'nin turizm altyapısı ve turizmde çalışan insan kalitesi açısından, hizmet kalitesi bakımından dünyanın en iyi ülkelerinden, en iyi destinasyonlarından bir tanesi olduğunun bir göstergesidir" dedi.

"Antalya dünyanın en güvenli şehri"
Antalya'da güvenlik konusunda hiçbir sorunun olmadığını ve şehrin son derece güvenli bir şehir olduğunun altını çizen Vali Karaloğlu, "Antalya, iddia ediyorum birçok Avrupa başkentinden daha güvenli bir merkez. Maalesef terör olayları artık ne ülke ne de şehir ayırt etmeden tüm dünyanın sorunu haline geldi. Geçen sene Paris'in, Brüksel'in, Berlin'in ve Stockholm'ün yaşadığı olaylar ortada. Terör ile bütün dünya ülkeleri olarak ortak mücadele etmemiz lazım. Antalya'da ise bugün güvenlik ile ilgili tedbirleri en üst düzeyde almış durumdayız. Son bir buçuk yıldır havaalanına girişlerde tedbirleri arttırdık. Daha önce yapmadığımız farklı işleri yaparak, güvenliği arttırdık. Bütün şehrin güvenliği ile ilgili ortak kararlar alıp, ortak uygulamalar yapıyoruz. Hem otellerde, hem sahillerde, hem de şehrin altmış ayrı giriş noktasında şehre girenleri kontrollerden geçiriyoruz."

"Turizm pazarını çeşitlendirmeliyiz"
Valilik olarak her yıl yaklaşık 2 milyon dolar turizm reklam ve tanıtımı için harcandığını belirten Vali Karaloğlu, "Antalya'ya her sene yaklaşık 12 milyon yabancı turist geliyor. En güçlü pazarlarımız Alman ve Rus pazarlarıdır. Yüzde 30 gibi Alman yine yüzde otuz gibi Rus pazarımız mevcut. Pazarı çeşitlendirmek üzere Hindistan, Çin ve Orta Asya ülkelerinde çalışmalar yapıyoruz. Hint pazarına özel çalışıyoruz. Hint düğün turizmi için çalışıyoruz. Bu sene 10 Hint düğünü anlaşmamız var ki bunun 40 milyon dolar gibi bir getirisi var. Bunun dışında Çin pazarına çok önem veriyoruz ki bizim hedefimiz bu büyük Çin pazarını Türkiye'ye ve Antalya'ya çekebilmek" diye konuştu.

"Dünyada bu kaliteyi bu fiyata sunan başka bir destinasyon yok"
Antalya'nın Türkiye'nin ve dünyanın en güzel turizm destinasyonlarından birisi olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Romanya ile Türkiye çok derin tarihsel, kültürel ilişkileri ve dostluk ilişkileri olan iki ülke, iki toplum. Türkiye ile Romanya arasındaki tarihi ilişkiler ve iki toplumun birbirini yakından tanıması turizm ilişkilerini de kolaylaştırıyor. Romanya'dan Türkiye'ye 450-500 bin turist gelir. Bunların 90-100 bin arası Antalya'ya gelir. Romanya'dan ülkemize gelen turist sayısında 2013'den sonra artış var, fakat bu yeterli değil. Romanya hem coğrafi yakınlık bakımından, hem kültürel yakınlık bakımından, hem de tarihsel ilişkiler bakımından bize çok yakın dolayısıyla daha çok Romen vatandaşın Türkiye'ye gelmesini gerektirecek altyapıya sahibiz. Antalya hem hizmet kalitesi bakımından, hem fiyat bakımından çok uygun ki dünyada bu kaliteyi bu fiyata sunan başka bir ülke yok. Bütün Romanya'yı bu kaliteli tatil için Antalya'ya davet ediyorum. Romen vatandaşların Antalya'ya geldiklerinde buradan mutlaka mutlu bir şekilde ayrılacaklarının garantisini ilin valisi olarak veriyorum" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

16.05.2017 16:27:05 TSI
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