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Cami imamları ve öğretmenlerden tiyatro gösterisi

- Hayat El-Harrani Hazretlerinin hayatı tiyatroyla anlatıldı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kaymakamlık tarafından organize edilen 1. Uluslararası Hayat-ı Harrani Etkinlikleri kapsamında, Hayat Bin Kays El-Harrani Hazretlerinin manevi önemini anlatan tiyatro gösterisi düzenlendi.

Senaryosunu İslam Gemici'nin yazdığı, Selçuk Var'ın sahneye uyarladığı ve yönettiği oyunda, Hayat Bin Kays El-Harrani Hazretlerinin manevi kişiliği ve İslam toplumu için önemi konu alındı. Harran Müftülüğünün girişimleri ile hazırlanan tiyatro gösterisini, çok sayıda Harranlı izledi. Oyunda öğretmenler ve imamlar birlikte sahne aldı. Harran Kaymakamı Temel Ayca, ilçede ilk olarak bu yıl gerçekleştirilen Hayat-ı Harrani'yi anma etkinliklerini geleneksel hale getirerek her yıl düzenlemeyi amaçladıklarını belirtti. Tiyatro gösterisini çok beğendiğini ifade eden Ayca, "Harran'a gelmeden önce ben de Hayat Bin Kays El-Harrani Hazretlerini tanımıyordum. Onu tanıdıktan ve anladıktan sonra etkilenmemeniz mümkün değil. Bu gösterinin Şanlıurfa'da ve Şanlıurfa'nın diğer bölgelerinde, hatta diğer illerde sergilenerek Harran'ın manevi bir değeri olan Hayat Bin Kays El-Harrani Hazretleri'nin tanıtılmasında etkili olacaktır" dedi. Kaymakam Ayca, son olarak, tiyatro ekibini göstermiş oldukları başarılı çalışmadan dolayı tebrik etti. Harran Müftüsü Abdülhekim Öz ise, böylesine güzel ve duygu yüklü anları kendilerine yaşatan tiyatro ekibini gönülden tebrik ettiğini dile getirerek, "Dışarıdan gelen izleyicilerden bazılarının tiyatro ekibinin hangi ilden geldiklerini birbirlerine sorduklarına şahit oldum. Kendim üç ayrı zaman diliminde izledim. Çok etkilendiğimi ifade etmeliyim. Zira kitabi bilgi ve gerçekler sahneye taşındığı zaman insan üzerinde ciddi bir kalıcı etki bıraktığı ispatlanmış bir gerçektir. Bu tiyatro oyunu bizim bir eksiğimizi daha fark etmemizi sağladı. Bu, toplum olarak tiyatro izlememiz gerektiği gerçeğidir. Bu tür müstesna şahsiyetlerin hayatlarının anlatıldığı tiyatrolar, özellikle genç nesil üzerinde ciddi olumlu etkiler bırakır" diye konuştu.

(Şİ-SD-Y)



16.05.2017 16:27:35 TSI

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