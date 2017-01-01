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Aydın Değişim Kolejinden Türkçe Şiir ve Tiyatro Gecesi



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Değişim Koleji öğrencileri 'Türkçe Şiir ve Tiyatro Gecesi' ile izleyenleri mest etti.

Değişim Koleji Türkçe Zümresi'nin Türkçe'nin önemini vurgulamak için düzenledikleri gecede tiyatroya, şiirlere ve şarkılara yer verildi.

Şükran Güngör Tiyatro Salonu'nu dolduran davetlilere edebiyat şöleni yaşatan Değişim Koleji'nin yetenekli öğrencileri geceyi Anneler'e armağan etti.

14 Mayıs Pazar Anneler Günü'nden bir gün önceye denk gelen gecede annelere ithafen şarkılar ve şiirler de okundu.

(OD-MB-Y)



16.05.2017 16:28:55 TSI

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