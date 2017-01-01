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13 suçtan aranan zanlı çaldığı telefonları satmaya çalışırken yakalandı



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 13 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi, çaldığı cep telefonlarını satmaya çalışırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 13 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi Ömer E'nin Nazilli'deki bir otele yerleştiğini tespit eden emniyet güçleri şahsı mercek altına aldı. Polis ekipleri, son çalıştığı yerde telefon hırsızlığı yaptığı tespit edilen şahsın peşine düştü. Bir telefon bayisine çaldığı cep telefonlarını satmaya çalışan şahıs asayiş ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Ömer E. isimli zanlı üzerinde sahte döviz, 3 adet başka isimlere ait sürücü belgesi,3 adet kimlik 17 adet kredi kartı, 17 adet sim kart ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

(ES-MB-Y)



16.05.2017 16:29:18 TSI

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