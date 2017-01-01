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Muş İl Özel İdaresine 9 yeni araç

16 Mayıs 2017 Salı, 16:29
Muş İl Özel İdaresine 9 yeni araç
Muş İl Özel İdaresine 9 yeni araç

(Fotoğraflı)

Kadir Tunç
MUŞ (İHA) - Muş Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından yeni alınan iş makineleri düzenlenen törenle hizmete başladı.
Kurum bahçesinde düzenlenen törende konuşan Muş Valisi Seddar Yavuz, işçilerin alın teri ve emeğinin önemli olduğuna vurgu yaparak, kurum çalışanlarını çalışmalarından ötürü tebrik ettiğini söyledi. Makine operatörlerin en ıssız alanlarda yoğun bir mesai harcadığını dile getiren Vali Yavuz, "Yaz kış demeden, toprak çamur kar demeden büyük bir mücadele veriyorlar. Bizde sizlerin daha iyi ortamda çalışması için tedbirler alıyoruz ve daha da alacağız. Hükümetimizden Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz şehirlerde ne varsa köylerde de olacak dedi. Birçok insan buna inanmadı, Allah'a hamd olsun bugün köylerimizin halini görüyorsunuz. Çok daha güzel olacak" diye konuştu.
Törene katılan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise, araçların hayırlı olması temennisinde bulunarak, Muş'un daha çok hizmet ve yatırıma layık olduğunu söyledi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise, alınan 9 aracın 3 milyon 712 bin 617 liraya mal olduğunu söyledi.
Çok sayıda davetli ve kurum çalışanının katıldığı törende, kurban kesilerek dualar eşiğinde araçlar hizmete sokuldu.
(KT-MSA-Y)

16.05.2017 16:29:48 TSI
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