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GKV'de Davranış Geliştirme Projesi başarıya ulaştı

16 Mayıs 2017 Salı, 16:33
GKV'de Davranış Geliştirme Projesi başarıya ulaştı
GKV'de Davranış Geliştirme Projesi başarıya ulaştı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu tarafından uygulanan Davranış Geliştirme Projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Öğrencilerde evrensel değerler olarak kabul gören sevgi, saygı, yardımlaşma, hoşgörü, özgüven konularında sınıf ve okul içi etkinliklerle öğrencilerde farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen Davranış Geliştirme Projesi, 2016-2017 eğitim öğretim yılı içerisinde uygulamaya konuldu. Projeye GKV Özel Ortaokulunda 5. sınıflar düzeyinde uygulanmaya başlandı. Proje hakkında bilgiler veren GKV Özel Okulları Rehberlik Servisi Rehber Öğretmenlerinden Nevra Bal, "Öğrencilerimizde evrensel değerler olarak kabul gören sevgi, saygı, yardımlaşma, hoşgörü, özgüven konularında sınıf ve okul içi etkinliklerle öğrencilerde farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirdiğimiz Davranış Geliştirme Projemize öğrencilerimizin yoğun ilgisini gördük. Bu projemizde öğrencilerimiz Arkadaşlık ilişkileri, Temizlik-hijyen ve Sorumluluk değerlerinde gösterdikleri sınıf dayanışması ile ödüllendirilmişlerdir. Nisan ayının birinci olan sınıflarının seçildiği bu proje öğrencilerimiz tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmış, ödül alan sınıflarımız çok heyecanlanmışlardır. 5-H sınıfımız "Temizlik ve Hijyen" değerinde, 5-E sınıfımız ve 5-G sınıfımız "Sorumluluk" değerinde, 5-B sınıfımız da "Arkadaşlık İlişkileri" değerimiz de 1.seçilmişlerdir. Öğrencilerimizde oluşan bu farkındalığın devamlılığını temenni ediyor, kazanan sınıflarımızı yürekten tebrik ediyoruz" dedi.
Dereceye giren sınıf ve öğrenciler GKV Özel Ortaokulu Müdür Yardımcıları Yeliz Bircan, Taner Arslan ve Rehber Öğretmeni Nevra Bal tarafından ödüllendirildi. Projenin kendilerinde önemli gelişim gösterdiğini ifade eden öğrenciler de bu tür etkinliklere katılmaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi.
(LO-SD-Y)

16.05.2017 16:33:39 TSI
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